Cannavacciuolo e Dalla Palma insieme per il Centro Europeo di Formazione

Due Maestri si incontrano all’ombra della Mole di Torino: sono Antonino Cannavacciuolo e Diego Dalla Palma. Entrambi saranno presenti in città il prossimo 27 marzo al Bistrot dello Chef stellato per la presentazione di una nuova iniziativa in cui si trovano a partecipare in squadra con il Centro Europeo di Formazione con l’obiettivo di divulgare il gusto e la bellezza che generano le proprie azioni.

L’evento si chiama «Beauty Food»: per celebrare il momento non poteva mancare un menù speciale per un light lunch realizzato a «quattro mani» attingendo alla tavolozza dei colori, i colori che sono lo stimolo visivo attraverso cui passa il gusto sia in cucina sia nel mondo del beauty e su cui si misurano due grandi artisti come loro. Colori che si rincorrono con le loro complementarietà, diventando protagonisti delle tendenze del mondo della moda e del make up, sapientemente accostati dal maestro Dalla Palma, vengono interpretati in cucina per incantare i nostri occhi e sorprendere i nostri palati, con una selezione di pietanze che il maestro Cannavacciuolo ci propone nel suo stellato Bistrot torinese all’ombra della Gran Madre (in via Umberto Cosmo 6).

Guido Galimberti intervista Diego Dalla Palma (BTREES)

Guido Galimberti, CEO del Centro Europeo di Formazione commenta: «Il costante impegno della nostra azienda, volto a rendere sempre più completi i nostri corsi professionali, nonchè sempre più vincente la didattica, trova oggi concreta attuazione nei docenti di eccezione, che abbiamo coinvolto appieno nei nostri progetti di formazione. E’ questo il caso di Antonino Cannavacciuolo, nell’ambito del corso cuoco professionista e di Diego Dalla Palma, per quanto concerne Percorso Immagine; il supporto e la competenza di questi «mostri sacri», nonché la loro riconosciuta professionalità e credibilità, hanno permesso la realizzazione di percorsi didattici di altissimo profilo, autorevolezza e prestigio».

Carlo Robiglio, Presidente di Gruppo Ebano, holding che partecipa il CEF: «Siamo fieri che due giganti della «cultura italiana» nei rispettivi campi credano nella Formazione a Distanza, così come proposta da CEF. La nostra missione è fare conoscere e diffondere in Italia la Formazione a Distanza, per recuperare lo svantaggio con gli altri paesi Europei nei quali questo efficace metodo formativo è riconosciuto al pari degli altri sistemi educativi. Ringraziamo allora Antonino e Diego per il loro appoggio in questo percorso.»

All'appuntamento sarà presente inoltre BTREES, New Media Agency che si occupa del posizionamento di CEF sui Social Media, con l’Admin Christian Zegna che contribuirà con un intervento sui nuovi trend digitali del 2019 e come CEF li sta utilizzando. Agenzia di Comunicazione che è di casa a Torino, dove continua a crescere come team e competenze.

CEF è azienda leader di mercato nella formazione a distanza (BTREES)

L’esposizione mediatica di Cannavacciuolo nel mondo food a tutto tondo, in particolare attraverso i format di successo Masterchef e Cucine da Incubo, lo ha consacrato come indiscusso «mentore» per tutti coloro che si proiettano nei ruoli di allievi e ristoratori alle prese con l’apprendimento e la gestione imprenditoriale in modo professionale. Cannavacciuolo è quindi ora anche docente d’eccezione per gli studenti di Chef Fuoriclasse in una masterclass che verrà organizzata durante il percorso di formazione del Centro Europeo di Formazione.

Anche Diego Dalla Palma è docente CEF con il corso per Professionisti della Bellezza e del Benessere (Percorso immagine), garantendo la sua presenza alla masterclass per gli studenti. Il maestro di total look, inoltre, propone agli allievi un compendio di suggerimenti pratici per affrontare, con grande competenza, il proprio percorso professionale nel mondo del beauty e del look, attraverso una serie di clip video abbinate ai volumi del master specialistico da lui realizzato in esclusiva per CEF. La fruizione è resa possibile grazie all’innovativa applicazione di Augmented Reality per l’erogazione dei contenuti. La sensibilità di Dalla Palma verso il tema della formazione e in particolare della formazione a distanza, che permette maggiori opportunità rispetto alla formazione stanziale, non sempre facilmente accessibile da tutti, nasce direttamente dalla sua esperienza personale. Uomo di grande sensibilità e cultura, è stato capace di raggiungere grandi successi professionali partendo da autodidatta, ma sempre animato da una forte curiosità e volontà di approfondire, conoscere e migliorarsi.

La sfida per il Maestro è sempre la stessa: comunicare con un linguaggio vicino e accogliente a tutti gli appassionati del mondo della bellezza e del benessere facendo da «mentore» di livello, proprio come sta facendo Antonino Cannavacciuolo per il mondo della cucina.