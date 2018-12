Google progetta un nuovo campus da 1 miliardo, a New York

NEW YORK - Google ha annunciato di avere intenzione di investire oltre un miliardo di dollari per la creazione di un nuovo campus a Lower Manhattan, a New York, che si chiamerà «Google Hudson Square». In un post sul blog societario, la direttrice finanziaria di Google e Alphabet (la casa madre), Ruth Porat, ha annunciato che la nuova struttura fa parte del piano di espansione a New York che porterà Google a raddoppiare il numero di lavoratori in città nei prossimi dieci anni, per un totale superiore alle 14.000 unità.

Google intende iniziare a spostarsi in due proprietà su Hudson Street entro il 2020 e in una nuova costruzione su Washington Street entro il 2022. «Google Hudson Square sarà la sede principale per l'organizzazione dei nostri affari globali» ha aggiunto Porat. L'annuncio di Google segue quello di Amazon, che ha scelto New York per una delle sue due nuove sedi; anche Apple ha intenzione di espandersi oltre la West Coast, con un nuovo campus a Austin, in Texas, su cui investirà un miliardo di dollari.