Una mobile bank cerca studenti per promuovere l'ecosistema fintech

MILANO - Lavorare per una banca innovativa come una tech company e dinamica come una startup, dove si lascia grande spazio allo spirito di iniziativa, mentre si vive da vicino quanto studiato in classe. Questa la promessa dello Student Ambassador Program lanciato da N26, la prima mobile bank d’Europa, dedicato a tutti i giovani universitari che vogliono promuovere l’ecosistema fintech e contribuire alla crescita di una realtà come N26, che sta ridisegnando il settore bancario in Italia e nel mondo.

Lo Student Ambassador Program è infatti rivolto, senza nessuna distinzione, a tutti gli universitari italiani (ma anche tedeschi, francesi, spagnoli e austriaci). Unici requisiti: essere motivati, proattivi, entusiasti e desiderosi di ricoprire un ruolo attivo all’interno della propria community universitaria. Gli Ambassador saranno infatti responsabili dell’organizzazione di incontri ed eventi indirizzati agli studenti, per supportare la crescita di N26 e avvicinare i giovani al mondo fintech, non solo utilizzando i propri canali social per condividere contenuti indirizzati alla community, ma anche promuovendo iniziative da loro ideate e assumendo ruoli di responsabilità nell’area geografica di riferimento.

Ogni Ambassador avrà così l’occasione di vedere le proprie idee trasformate in realtà, contribuendo alla crescita di un ecosistema innovativo e stimolante grazie al supporto e al costante confronto con il team di N26. I candidati selezionati avranno l’opportunità di visitare la sede di N26 a Berlino, lavorare dovunque preferiscano e mettere in pratica in una delle startup fintech più famose del momento quanto imparato durante il proprio percorso di studi. Inoltre, avranno la possibilità di ottenere una lettera di raccomandazione per le future esperienze lavorative e accedere al canale fast-track per iniziare la propria carriera lavorativa in N26, dopo il percorso universitario.



Per tutti gli studenti che vogliono conoscere meglio The Mobile Bank e avere maggiori informazioni sul programma e le opportunità di lavoro è anche possibile incontrare N26 durante il tour di UniversityBox per le tappe previste presso l’Università degli Studi di Cagliari (7-10 maggio), il Politecnico di Milano (14-15 maggio) e l’Università degli Studi di Milano Bicocca (16-17 maggio). Durante queste tre tappe, infatti, sarà possibile visitare lo stand N26 all’interno dei campus e testare sul momento l’esperienza di aprire un conto corrente in soli 8 minuti direttamente dal proprio smartphone o dall’ipad presente nella postazione. L’appuntamento presso l’Università di Cagliari farà anche da cornice per la performance di Moses, musicista vincitore di Italia's Got Talent 2016, che si esibirà il 9 maggio alle 12.30 presso il campus.

Oltre ai progetti universitari, N26 offre inoltre diverse opportunità anche per professionisti e laureati che vogliano intraprendere una carriera internazionale. In particolare, le figure ricercate per gli uffici di Berlino e New York sono oltre 60: Social Media Manager e Communication Manager, che sappiano parlare ai Millennials attraverso i canali Social, così come figure professionali specializzate nell’area del Design – sia nella comunicazione ma anche nello sviluppo del prodotto – e specialisti nell’ambito Data Analytics e Banking. Inoltre, per supportare il General Manager ed il team italiano è possibile candidarsi per il ruolo di Strategy and Operations Intern. Qui le posizioni aperte.