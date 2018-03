Cremona Food Lab: la ricetta per il futuro è l’innovazione

Cremona Food Lab, progetto finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, e coordinato dall’Università Cattolica, con il partner Crea in collaborazione con il Comune di Cremona, la Provincia di Cremona, la Camera di Commercio di Cremona e il Punto Impresa Digitale, organizza a partire dal 12 marzo, un ciclo di 5 appuntamenti dedicati all’innovazione digitale e alle opportunità del digital marketing, alla fine dei quali tutti i partecipanti potranno accedere ad attività di consulenza individuale o incontri di tutoraggio di gruppo.

Il progetto si pone come obiettivo generale la creazione di un hub di ricerca e servizi per imprese del settore agro-alimentare al fine di supportarle nell’innovazione di prodotto e di processo, con particolare attenzione a: sicurezza alimentare, profilo nutrizionale, sostenibilità ambientale ed economica, formazione dei quadri dirigenti e del personale.

Nella foto la sede dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Cremona (BTREES)

Christian Zegna, Admin & Change Trainer di BTREES, sarà il principale relatore degli incontri ed ha così commentato: «È per noi un piacere poter collaborare con i principali attori dello sviluppo economico del territorio cremonese al fine di dare linfa a nuove opportunità generate grazie alla cultura della relazione: porteremo infatti contributi relativi ai New Media, sia come strumenti ma anche come modalità di approccio interattivo al mondo attuale. Social Media come Facebook, Instagram e LinkedIn verranno analizzati tramite la proposta di alcune case histories concrete, ma parleremo anche di nuove modalità di sviluppo di impresa toccando i temi della Sharing Economy e dell’Open Innovation».

Nella foto Christian Zegna, Admin & Change Trainer di BTREES (BTREES)

Tema principale del primo appuntamento del 12 marzo sarà il viaggio alla scoperta del mondo Facebook e dei social media: dagli strumenti alle diverse opportunità, fino all’utilizzo dei canali social per il marketing digitale.

I partecipanti ai seminari di Cremona Food lab avranno poi l’occasione di approfondire insieme alla New Media Agency BTREES diversi argomenti:

- Digital strategy - con quali canali e come andare online, tramite I’illustrazione e la definizione dei parametri principali su cui muoversi per posizionarsi online, il 19 marzo;

- Innovazione digitale - una panoramica sulle nuove tendenze, sui nuovi strumenti, sulle opportunità che il marketing offre oggi grazie al web, il 16 aprile;

- Il mondo Google - strumenti, opportunità e utilizzo dei canali Google per il marketing digitale, il 7 maggio;

- Strategie di marketing B2B - un incontro con una carrellata sugli strumenti dedicati alla comunicazione Business to Business, il 21 maggio.



Per tutti coloro che volessero partecipare al ciclo di appuntamenti gratuito si ricorda che basterà iscriversi scrivendo a smea@unicatt.it o telefonando allo 0372499176.