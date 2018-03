Perchè l'anno di una «Bank of Amazon» è già iniziato

MILANO - Ve ne avevamo già parlato in questo articolo, quando pochi giorni prima della notte di San Silvestro, avevamo fatto le nostre ipotesi su una «Bank of Amazon», spingendoci nel considerare come l’entrata del colosso di Jeff Bezos nel mercato finanziario non fosse una possibilità così remota, anzi piuttosto verosimile. Secondo le indiscrezioni di questi giorni, Amazon starebbe, infatti, valutando la possibilità di collaborare con le migliori banche di Wall Street nel tentativo di costruire un prodotto simile a un conto corrente per i suoi clienti.

Il gigante e-commerce sarebbe in trattative preliminari con le istituzioni finanziarie tra cui J. P. Morgan Chase per contribuire a lanciare i conti, rivolti principalmente ai clienti più giovani (e più digitali, ndr.) e quelli senza conti bancari. Una mossa che potrebbe perturbare il sistema bancario, ma che sarebbe anche ben vista dai consumatori. Secondo un'indagine LendEDU pubblicata mercoledì, circa il 45 per cento degli intervistati si dice aperto all'utilizzo di Amazon come conto bancario primario, mentre il 49,6 per cento utilizza un conto di risparmio creato dall'azienda. Ovviamente fondamentale è l’aspetto della fiducia. E su questa linea Amazon marcia spedita dato gli statunitensi classificano il colosso di Jeff Bezos, quando a fiducia, allo stesso livello di una banca tradizionale.

Sembra che Amazon, tuttavia, sia aperta al lavoro di squadra, soprattutto perché l'azienda deve affrontare barriere normative qualora desideri concedere prestiti al di là del suo pool di venditori. Una potenziale partnership con J. P. Morgan rappresenterebbe anche il secondo importante accordo che coinvolge l'amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos e il capo di J. P. Morgan, Jamie Dimon, nell'ultimo anno. Warren Buffett di Bezos, Dimon e Berkshire Hathaway hanno recentemente annunciato uno sforzo congiunto per ridurre i costi sanitari per i loro dipendenti. Le imprese impiegano insieme più di 1,1 milioni di lavoratori.

La strategia potrebbe aiutare Amazon a ridurre le commissioni pagate alle imprese finanziarie e dare loro una finestra più ampia sul reddito e sulle abitudini di spesa dei clienti. La trattativa, se fosse confermata, sarebbe l'ennesimo link nella vasta rete di Amazon per toccare ogni aspetto della vita delle persone, dal food shopping a Whole Foods, dalla lettura all'ascolto di libri, dallo streaming di musica e a quello dei video. Dopo aver potenziato altre attività al dettaglio, tra cui i generi alimentari e l'assistenza sanitaria, le banche temono da tempo che possano essere le prossime vittime a cadere nell’ampia «ragnatela» tessuta da Jeff Bezos.

L'industria finanziaria è preoccupata del fatto che le principali società tecnologiche, non solo Amazon ma anche Facebook e Apple, possano cercare di eludere le banche gestendo un maggior numero di pagamenti elettronici dei loro clienti, offrendo finanziamenti o accettando depositi - anche se questi servizi li aprirebbero a una maggiore regolamentazione.

Ma questo è solo l’ultimo tassello di una lunga serie. Amazon ha già fatto incursioni nell'arena finanziaria durante la sua trasformazione. Amazon Pay consente ai consumatori di pagare per i prodotti su siti di terzi senza ricaricare le informazioni della carta di credito. Più di 33 milioni di persone utilizzano il sistema di pagamento, e Amazon ha prestato oltre 3 miliardi di dollari alle piccole imprese che vendono sulla sua piattaforma dal 2011, secondo un rapporto di ricerca di CB Insights all'inizio di quest'anno.

Il gigante dell' e-commerce offre anche una pseudo carta di debito, Amazon Cash, che permette ai consumatori di aggiungere denaro a un portafoglio Amazon e acquistare oggetti online senza carta di credito. L’anno scorso l’azienda di Seattle ha messo lo zampino nel business di deposito con Prime Reload, che dà ai clienti un bonus del 2% quando usano la loro carta di debito per spostare fondi da un conto bancario a un saldo Amazon che utilizzano per le transazioni sul sito web. Il trasloco significa che Amazon ha pagato meno tasse a reti di carte come Visa e Mastercard.

Sarà il 2018 l’anno di una «Bank of Amazon»?