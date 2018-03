Food innovation e sostenibilità: Seed&Chips stringe accordo con ENEA

MILANO – Al via la partnership tra ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, e Seeds&Chips - The Global Food Innovation Summit. L’Agenzia ricoprirà il ruolo di advisor scientifico nell’ambito della manifestazione, che annualmente riunisce a Milano startup, aziende, mondo accademico, politico-istituzionale e influencer, opinion leader e media mondiali intorno ai temi dell’innovazione della filiera agroalimentare.

Grazie alla sua expertise, l’ENEA rappresenta un advisor autorevole per Seeds&Chips e rafforza le sue attività nel campo della sostenibilità, non solo applicata al comparto food. Nell’ambito della quarta edizione di Seeds&Chips (7-10 Maggio 2018, MiCo Milano Congressi), il ruolo di advisor scientifico di ENEA si affiancherà anche ad attività di programmazione di eventi e supervisione di iniziative inerenti alla propria mission, fino all’elaborazione di contenuti nel corso del Summit. «È un grande onore per noi poter lavorare con ENEA e contare sulla sua advisory scientifica in vista della prossima edizione di Seeds&Chips - commenta Marco Gualtieri, Presidente e ideatore di Seeds&Chips, the Global Food Innovation Summit -. Sul concetto di sostenibilità ed efficienza energetica, intorno a cui gravita inevitabilmente anche il cibo, oggi si gioca la competitività di un Paese, non solo dell’Italia ma del mondo intero. Innovazione, tecnologia e sostenibilità sono i settori chiave per la crescita e oggi abbiamo tutti gli strumenti per essere fortemente competitivi ma, per crescere, è necessario investire in nuovi modelli di impresa e nuove tecnologie, sostenendo in particolare i giovani, in una chiave di sviluppo economico consapevole e sempre più sostenibile».

ENEA, vigilato dal Ministero dello Sviluppo Economico, opera in diversi campi di specializzazione: è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori energia, ambiente e sviluppo economico sostenibile. I suoi campi di specializzazione sono le tecnologie energetiche e l’efficienza energetica, le tecnologie per il patrimonio culturale, la protezione sismica, la sicurezza alimentare, l’inquinamento, le scienze della vita, le materie prime strategiche, il cambiamento climatico e l’economia circolare. «Trasferimento tecnologico e cooperazione alla sviluppo saranno i due pilastri della partecipazione ENEA a Seeds&Chips2018. In particolare - sottolinea Massimo Iannetta, responsabile ENEA della Divisione Biotecnologie e agroindustria - presenteremo i nostri progetti per la gestione delle risorse idriche nei Paesi in via di sviluppo, che portiamo avanti insieme al Ministero dell'Ambiente come azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici. Per le PMI dell’agroalimentare ci saranno le nostre tecnologie dedicate al recupero e alla valorizzazione dell’acqua nei processi industriali, come gli innovativi sistemi di filtrazione, ultrafiltrazione e osmosi inversa che abbattono il carico inquinante e permettono di recuperare sottoprodotti utili per nuove produzioni. Tra le novità, l’hi-tech ENEA per ottimizzare e rendere più efficiente il consumo di acqua nelle coltivazioni idroponiche».

Seeds&Chips ed ENEA si danno quindi appuntamento a Milano per fare il punto sulle potenzialità della tecnologia a favore della sostenibilità e della salute umana presentando le migliori soluzioni e i progetti più innovativi, per una gestione sempre più efficiente delle risorse naturali e per uno sviluppo economico generalizzato del Pianeta.