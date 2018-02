Così easyJet si lancia nel Fintech con una piattaforma di prestiti online

LONDRA - L'imprenditore seriale Sir Stelios Haji-Ioannou, fondatore di easyJet, sta entrando nel settore del Fintech lanciando la propria piattaforma di risparmio e prestito online. Si chiama easyMoney e aiuterà gli investitori ad avere dei rendimenti superiori rispetto a quelli della finanza tradizionale, nell’ordine del 4% annuo.

La piattaforma rientrerà nell’ambito degli «Innovative Isa», i conti di risparmio individuali lanciati dal governo nel 2014 per consentire alla gente comune di investire in modo efficiente sotto il profilo fiscale in nuovi prodotti innovativi nel campo delle tecnologie di ultima generazione, come i prestiti peer-to-peer (prestiti da privati).

easyMoney ha spiegato che questo prodotto può offrire l'accesso a tassi di interesse più elevati, rispetto al contante Isas offerto dalle banche tradizionali perché non ha reti di filiali costose da mantenere.

Il CEO di easyMoney sarà Andrew de Candole, personaggio dalla lunga esperienza immobiliare. L'IFISA di easyMoney, infatti, suddivide i fondi degli investitori in molteplici prestiti peer-to-peer garantiti da immobili. Tutti i crediti sono garantiti da un primo onere legale su un immobile. Il servizio clienti della piattaforma offre linee telefoniche e live chat aperte 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

Ma i prestiti non sono l’unico business, dato che easyMoney ha dichiarato che intende lanciare in futuro più prodotti attraverso la piattaforma. Nel frattempo, come easyJet Plus, che offre ai passeggeri un imbarco veloce, easyMoney ha easyMoney Plus, con sconti istantanei del 3%-55% presso oltre 100 dei maggiori rivenditori britannici, tra cui John Lewis, Marks & Spencer, Debenhams, Currys PC World e Apple Store. E’ quindi possibile risparmiare usufruendo di una serie di sconti, sia per gli acquisti in negozio che online.

Il nuovo ISA di easyMoney sarà in concorrenza con il Funding Circle, che pubblicizza tassi fino al 7%, e l' ISA di RateSetter, che sarà aperto a nuovi investitori dall' inizio del prossimo mese.