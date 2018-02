Anche l'italiana Friendz sta per lanciare la sua ICO

MILANO - Friendz lancia è pronta a partire la sua ICO che mira a collegare i marchi (di servizi o prodotti) ai loro clienti, attraverso una sorta di influencer marketing molto social. Un processo non del tutto nuovo, ma che la startup fondata dall’italiana Cecilia Nostro sta cercando di trasferire utilizzando la tecnologia blockchain.

Oggi le persone passano molto tempo a navigare sui social network e quasi 5,4 ore a guardare i contenuti creati e condivisi dagli utenti che conoscono, come hanno dimostrato diversi studi. Il numero crescente di seguaci influenza l'impegno tra l'influente e il pubblico, e le aziende sono alla ricerca di opinion leader popolari per raggiungere il maggior numero possibile di persone, sperando di promuovere una relazione indiretta con la loro base target.

Il rapporto annuale «Global Trust in Advertising» del gruppo di ricerca Nielsen rivela che l'84% degli intervistati prende decisioni di acquisto sulla base delle informazioni condivise dai loro amici o conoscenti. Allo stesso tempo, solo il 42% decide di acquistare alcuni beni o servizi dopo aver visto annunci banner online.

«In seguito alla flessione degli strumenti pubblicitari tradizionali, le aziende hanno orientato la loro attività di marketing a Influencer marketing, una forma di marketing basata sull'influenza che i personaggi famosi hanno sulla loro rete, a volte composta da milioni di seguaci. L'obiettivo delle aziende è quello di raggiungere le persone che sono interessate a ciò che l' influenza che seguono mostra, piuttosto che rivolgersi al mercato nel suo complesso», commenta il co-fondatore di Friendz Alessandro Cadoni.

Friendz sostiene una comunità di oltre 200.000 persone, ingegnerizzando il comportamento degli utenti e motivando le loro attività nell'app (ha chiuso l’anno con più di un milione di euro di fatturato). Si tratta di un ponte tra i marchi e i membri della comunità che vogliono utilizzare i servizi del marchio o acquistare i suoi prodotti (e pubblicarli sui social media) utilizzando la Friendz Coin (FDZ) come valuta selezionata per la compensazione.

Gli utenti della piattaforma realizzano determinate attività (post advertising content) sui loro profili di social media (es. Facebook, Twitter, Instagram) e sono premiati con gettoni FDZ, che possono spendere in vari punti vendita fisici o sulle piattaforme di e-commerce Friendz. Prima che un utente sia pagato per il contenuto che ha generato sul marchio, Friendz dovrà approvare tutti i contenuti.

L’ICO di Friendz è prevista per il 1° marzo 2018, e si svolgerà per tre settimane o fino a quando i traguardi non saranno raggiunti (50-750 milioni di FDZ). Durante questo periodo sarà offerto il 50% di tutte le monete Friendz disponibili. L'offerta totale è di 1,5 miliardi e non si creeranno nuovi gettoni. Tutti i gettoni invenduti saranno distrutti.

La comunità Telegramâ?? di Friendz è ora composta da oltre 45.000 membri e finora l' ICO ha ricevuto un buon feedback. Se sei interessato a partecipare, puoi visitare il sito ufficiale o seguire il progetto su Twitter e Facebook.