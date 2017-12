Cinque regali hi-tech da fare a Natale (guida completa)

ROMA - Anche noi cerchiamo di venirvi incontro nella scelta dei regali di Natale. Un «sunto» un po’ «trash», dobbiamo ammetterlo, ma le festività natalizie sono spesso quel momento che ci permette di staccare un po’ la spina e dedicarci di più alle questioni quotidiane. Bene, che sia il vostro amico più nerd o vostra madre, la tecnologia mette sempre d’accordo tutti, quanto a regali di Natale. Vi proponiamo una lista dell’ultimo minuto, anche per acquistare online.

Claire, il vaso intelligente

Clairy è un vaso intelligente per purificare l’aria all’interno degli ambienti domestici o, comunque chiusi, come quelli di un ufficio. Il vaso è dotato di un dispositivo tecnologico al suo interno che, grazie all’azione combinata di una pianta, è in grado di abbattere le sostanze tossiche che si nascondono negli spazi interni. Clairy, oltre a purificare l’aria degli ambienti interni è anche in grado di fornire dati in tempo reale in relazione all’inquinamento presente nella propria abitazione. Grazie a un modulo wi-fi Clairy può essere collegata allo smartphone con il quale è possibile monitorare l’inquinamento presente nel proprio ambiente domestico.

Echo Dot

E’ un altoparlante intelligente e vorrete averlo da qui ai prossimi anni, quando anche in Italia diventerà un oggetto «praticamente essenziale». Al suo interno è collegata Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon. Con Echo Dot potrete fare acquisti online o sapere che tempo c’è fuori semplicemente utilizzando la vostra voce. Ovviamente - almeno per il momento - dovete sapere bene l’inglese, ma non dovrebbe essere un problema.

Kindle Oasis, ebook

Per chi non si stanca mai di leggere, anche nella vasca da bagno. Il nuovo Kindle Oasis di Amazon, tra le altre cose, è anche resistente all’acqua. Il nuovo Kindle Oasis è dotato di una batteria che dura settimane, e la sua capacità di ricarica rapida permette di passare da zero alla carica completa in meno di due ore. Grazie all’ampio schermo da 7 pollici e con una risoluzione da 300 ppi, il nuovo Kindle Oasis mostra il 30% di parole in più per pagina, consentendo così di voltare pagina meno frequentemente e più rapidamente. Un «must have» della lettura.

Huawei Mate 10

Quando parliamo di cellulari, ovviamente, son gusti. C’è chi è più affezionato ad Apple, chi a Samsung. Ma Mate 10 di Huawei è uno dei cellulari più intelligenti che esistano, a un prezzo più o meno abbordabile (da 270 a 350 euro). L’intelligenza artificiale è presente da tempo sui telefoni cellulari, alimentando funzioni di assistenza vocale come Siri o l’assistente di Google, per esempio. Tuttavia, nella precedente generazione di telefoni, l'AI era basata su cloud e richiedeva una connessione a Internet per potervi accedere. La differenza rispetto all’AI sui dispositivi mobili è che la nuova generazione di smartphone combinerà l’AI basata su cloud con i motori AI integrati sull'hardware. Mate 10 di Huawei, per esempio, ha un processore Kirin 970. Oltre alla CPU e alle GPU, comuni ai processori, Kirin 970 è dotato anche di un'unità di elaborazione Neural Processing Unit (NPU). Mentre CPU e GPU possono eseguire calcoli precisi, le unità AI, come le NPU, funzionano in modo diverso. Come il cervello umano, l’AI non effettua calcoli tropo complessi e simultanei. Ciò che farà, attraverso un’elaborazione, è riconoscere le immagini, le voci e il linguaggio ed elaborarli come dati. Ciò significa che i telefoni come il Mate 10 saranno in grado di prendere decisioni e ottimizzare le loro prestazioni in base a ciò che hanno imparato durante il loro uso.

Maglione Bitcoin

Questo è il regalo trash per l’amico nerd. Un maglione infeltrito, tipico delle festività natalizie. I ragazzi di Holdmoon stanno facendo una serie di maglioni infeltriti ispirati alle note criptomonete, con un successo piuttosto impressionante. Ci sono disegni raffiguranti Bitcoin, Ethereum e Litecoin, così come alcune delle unità monetarie meno note come Monero, Neo e Polymath. Ognuna presenta il logo della valuta, insieme al simbolo finanziario cucito e fiocchi di neve. Sono disponibili in varie dimensioni e realizzati in acrilico 100%. E, soprattutto, costano solo 59,99 dollari ciascuno.