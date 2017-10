Amazon lancia il nuovo Kindle Oasis (che resiste all'acqua)

LUSSEMBURGO - Oggi Amazon annuncia il Kindle più innovativo di sempre: il nuovo Kindle Oasis, dotato del display Paperwhite più ampio e con più alta risoluzione e di un design ergonomico sottile e leggero che permette di leggere comodamente per ore. Il nuovo Kindle Oasis è, inoltre, il primo Kindle resistente all’acqua (IPX8): permette di leggere in molti più luoghi, al mare o in piscina. Il nuovo Kindle Oasis è dotato di una batteria che dura settimane, e la sua capacità di ricarica rapida permette di passare da zero alla carica completa in meno di due ore. Il nuovo Kindle Oasis è disponibile in pre-ordine da oggi all’indirizzo www.amazon.it/kindleoasis a partire da 249,99 €; le spedizioni inizieranno a partire dal 31 ottobre.

«Dieci anni fa abbiamo introdotto il nostro primo Kindle con l’obiettivo di consegnare qualunque libro sia mai stato scritto nel giro di non più di 60 secondi - afferma Dave Limp, Senior Vice President, Amazon Devices and Services -. Grazie ad uno schermo più grande da 7 pollici, con una risoluzione di 300 ppi e un design resistente all’acqua, il nuovo Kindle Oasis è il nostro Kindle più innovativo di sempre. Il suo design sottile, leggero e resistente all’acqua permette ad ogni lettore di poter restare immerso nel mondo del proprio autore preferito in molti più luoghi».

Progettato per la comodità e la personalizzazione

Grazie all’ampio schermo da 7 pollici e con una risoluzione da 300 ppi, il nuovo Kindle Oasis mostra il 30% di parole in più per pagina, consentendo così di voltare pagina meno frequentemente e più rapidamente. Lo schermo è dotato della stessa precisione e qualità tipografica di un libro su carta stampata grazie alla luce diffusa in modo uniforme su tutta la superficie e all’assenza di riflessi, anche alla luce diretta del sole. Il design ergonomico sposta il centro di gravità sul palmo della mano, facendo sì che il dispositivo poggi su di essa come farebbe il dorso di un libro, indipendentemente da quale mano si utilizza per leggere. È possibile voltare pagina senza alcuno sforzo sia toccando lo schermo touch sia premendo gli appositi pulsanti e l’orientamento della pagina ruoterà automaticamente sullo schermo a seconda che si impugni il dispositivo con la mano sinistra o con la mano destra.

La forma esclusiva di Kindle Oasis è caratterizzata da uno spessore che diminuisce dall’impugnatura fino ai 3,4 mm dello schermo ultra sottile. La sua struttura unisce il rivestimento in vetro più robusto fra i Kindle ad un nuovo dorso in alluminio. Il nuovo Kindle Oasis è leggero, sottile e resistente e, seppur dotato di uno schermo più grande, il nuovo dispositivo pesa solo 194 grammi, 10 grammi in meno del bestseller di Amazon, il Kindle Paperwhite.

Il primo Kindle resistente all’acqua

Il nuovo Kindle Oasis è stato classificato IPX8 e può resistere a un’immersione in acqua dolce fino a due metri di profondità, per un massimo di 60 minuti. È realizzato affinchè i clienti non debbano preoccuparsi degli spruzzi d’acqua in spiaggia o che il dispositivo cada in una vasca da bagno o in piscina.

Maggiore spazio di archiviazione per più contenuti

Il nuovo Kindle Oasis è disponibile in due versioni, con due diverse opzioni di archiviazione: 8 GB, il doppio rispetto al primo Kindle Oasis, in grado di contenere migliaia di titoli, e 32 GB, che consente di archiviare contenuti ancora più ricchi in file di grandi dimensioni.