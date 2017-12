Se non puoi comprare bitcoin puoi permetterti di certo un maglione

NEW YORK - Probabilmente di simili li avrete già visti durante le feste di Natale londinesi o americane. Goffi maglioni con renne e fiocchi di neve, tanto infeltriti quanto alla moda. In questo 2017, sembra essere il miglior regalo di Natale che potete fare al vostro amico nerd appassionato di bitcoin, ma non solo. Una delle più grandi parole d'ordine della finanza e degli investimenti in questi giorni è, infatti, «criptocurrency»: questi minuscoli pacchetti di dati firmati al computer, altamente sicuri e altamente elusivi sono scambiati a tassi di cambio sempre più folli a causa della loro rarità. Pensatelo come una corsa all'oro moderna, con un Bitcoin che aumenta fino a più di 17 volte il suo valore in soli 12 mesi.

Naturalmente, il loro valore potrebbe diminuire con la stessa rapidità con cui è aumentato, e il processo di vendita e trading può richiedere giorni, quindi è un gioco rischioso da giocare con i soldi che non ci si può permettere di perdere. Detto questo, questi maglioni non dovrebbero avere lo stesso folle cambio di valore.

Maglioni criptomonete ( Holdmoon)

I ragazzi di Holdmoon stanno facendo una serie di maglioni infeltriti ispirati alle note criptomonete, con un successo piuttosto impressionante. Ci sono disegni raffiguranti Bitcoin, Ethereum e Litecoin, così come alcune delle unità monetarie meno note come Monero, Neo e Polymath. Ognuna presenta il logo della valuta, insieme al simbolo finanziario cucito e fiocchi di neve. Sono disponibili in varie dimensioni e realizzati in acrilico 100%. E, soprattutto, costano solo 59,99 dollari ciascuno. Praticamente circa 0,003509 Bitcoin. I maglioni, negli USA, sono andati praticamente a ruba, tanto che sul sito sono disponibili solo più taglie extralarge. Sicuramente un modo per far parte della folla di Bitcoin-addicted. Senza rischi.