Cosa significa davvero avere uno smartphone dotato di intelligenza artificiale

MILANO - L’ultimo cellulare di Huawei, il Mate 10, è solo l’ultimo degli smartphone lanciati in questi mesi per promuovere i vantaggi dell’ultima generazione di intelligenza artificiale. Durante quest’ultimo anno, la maggior parte dei dispositivi mobili lanciati sul mercato, ci stanno quasi convincendo di come l’intelligenza artificiale potrà cambiarci la vita. Una strategia, quella dello smartphone, che potrebbe portare l’Ai davvero nelle case di tutti.

Cosa cambia

L’intelligenza artificiale è presente da tempo sui telefoni cellulari, alimentando funzioni di assistenza vocale come Siri o l’assistente di Google, per esempio. Tuttavia, nella precedente generazione di telefoni, l'AI era basata su cloud e richiedeva una connessione a Internet per potervi accedere. La differenza rispetto all’AI sui dispositivi mobili è che la nuova generazione di smartphone combinerà l’AI basata su cloud con i motori AI integrati sull'hardware. Questa novità è stata annunciata da giganti della tecnologia come Google, Apple e Huawei.

Cosa significa avere l’intelligenza artificiale nel dispositivo

Secondo quanto gli esperti hanno promesso, passare da uno smartphone a un telefono intelligente è come passare da un animale domestico a un ‘cane guida’. Mentre un animale domestico obbedirà ai vostri comandi, un cane guida non solo risponderà ai vostri ordini, ma guiderà la strada e prenderà decisioni su ciò che crede sia meglio per voi. Mate 10 di Huawei, per esempio, ha un processore Kirin 970. Oltre alla CPU e alle GPU, comuni ai processori, Kirin 970 è dotato anche di un'unità di elaborazione Neural Processing Unit (NPU). Mentre CPU e GPU possono eseguire calcoli precisi, le unità AI, come le NPU, funzionano in modo diverso. Come il cervello umano, l’AI non effettua calcoli tropo complessi e simultanei. Ciò che farà, attraverso un’elaborazione, è riconoscere le immagini, le voci e il linguaggio ed elaborarli come dati. Ciò significa che i telefoni come il Mate 10 saranno in grado di prendere decisioni e ottimizzare le loro prestazioni in base a ciò che hanno imparato durante il loro uso. L’AI all’interno del device promette anche una migliore integrazione del sistema con hardware quali telecamere, microfoni e batterie.

Cosa farà l’intelligenza artificiale all’interno del dispositivo?

Sull'iPhone X, gli algoritmi AI sono dietro il sistema di riconoscimento facciale Face ID, l'emojis animato Animoji e le applicazioni di realtà aumentata. Su Google Pixel 2, una delle funzioni alimentate dall'AI è ora in riproduzione. Utilizzando un database di 100.000 canzoni aggiornate settimanalmente e personalizzate in base alla posizione, il telefono vi dirà immediatamente quale canzone sta suonando sullo sfondo premendo automaticamente una notifica sulla schermata iniziale. Non c'è bisogno di accedere ad applicazioni dedicate come Shazam. Con la comprensione del linguaggio e delle immagini, AI potenzierà anche le funzioni di Google come le traduzioni dal vivo e Google Lens. Sul Mate 10 le telecamere connesse ad AI eseguono la scansione dell’ambiente circostante per regolare di conseguenza le impostazioni del telefono. Quando si scatta una foto, il telefono può anche identificare l'oggetto, la persona o la situazione fotografata. Viene inoltre applicato un filtro di correzione, che consente di ottenere immagini di migliore qualità. Il riconoscimento e il miglioramento dell'immagine sono accurati a tal punto da poter distinguere un gatto da un cane. Tutti e tre i marchi hanno anche annunciato una migliore performance della batteria sui telefoni di nuova generazione. Ciò è in parte dovuto all'intelligenza artificiale del dispositivo. Huawei ha dichiarato che il suo AI renderà i nuovi telefoni dell'azienda 50 volte più efficienti dal punto di vista energetico. Questo perché l’intelligenza artificiale assegna l’energia alle funzioni rilevanti: quindi, se l' utente non sta usando una determinata funzione, il telefono non le permetterà di consumare inutilmente come potenza.

Cambierà la vita?

Mentre i dati e le questioni relative alla privacy suscitano preoccupazione, l’intelligenza artificiale esiste da 20 anni. Sebbene in molti casi non sia sperimentata direttamente dall' utente, è stata utilizzata per ottimizzare i sistemi tecnologici da molto tempo. L’AI non è la caratteristica più rivoluzionaria di oggi, ma il suo utilizzo nei dispositivi mobili potrebbe essere un aiuto importante nella vita quotidiana. Se il telefono ha una migliore comprensione del modo in cui lo si utilizza, se ha una migliore comprensione del proprio contesto, allora sarà in grado di fornire funzioni o applicazioni più rilevanti. Questo è davvero lo scopo: rendere lo smartphone più intelligente e in grado di anticipare le nostre esigenze e di svolgere i suoi compiti in modo migliore.