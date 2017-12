N26 raddoppia: ecco Metal, la nuova carta per i clienti digitali

BERLINO - Dopo aver annunciato l’imminente sbarco nel mercato americano, N26, la prima banca mobile-first, lancia una nuova carta N26 Metal. Dotata di un design minima, la carta consente al cliente di accedere ad un customer service interamente dedicato, nonché a un programma esclusivo di partnership, studiate per rispondere alle esigenze dei clienti digitali.

Questa esclusiva card prevede un'assicurazione di viaggio completa valida in tutto il mondo, senza costi aggiuntivi per il prelievo di denaro e pagamenti al tasso di cambio reale. I clienti N26 Black in Germania, Francia, Italia e Austria saranno invitati a registrarsi e ad accedere in anteprima a N26 Metal dal 14 dicembre prima del lancio ufficiale all'inizio del 2018.

Tra le aziende partner con cui N26 ha siglato accordi ci sono WeWork, Talent Garden e Tannico. Ai clienti di N26 Metal sarà, infatti, offerta la possibilità di entrare a far parte della rete globale di WeWork o Talent Garden in Italia, con la possibilità di riservare location per conferenze in tutte le sedi di We Work nel mondo nonché a sconti esclusivi nell’acquisto di selezionati vini del portale Tannico. «N26 Metal è più di un semplice prodotto bancario premium, è una carta che interpreta perfettamente lo stile di vita digitale di oggi - spiega Valentin Stalf, Fondatore e CEO di N26 - collaborando con i migliori brand, andiamo oltre la fornitura di prodotti puramente finanziari e offriamo ai nostri clienti accesso ai migliori prodotti e servizi con un clic all'interno dell'app N26».

Questo nuovo prodotto premium è la prima carta abilitata NFC in Europa con un ‘cuore’ in metallo a dimostrazione del continuo impegno di N26 verso l’innovazione per cui è già nota. Il cuore della carta è composto da tungsteno e conferisce alla carta tre volte più peso di una normale carta di plastica, con un peso di 18gr. Intorno al proprio nucleo è stato posizionato l'involucro di vernice trasparente N26, che consente al cliente di scorgere il cuore di metallo e l'antenna NFC. L’innovativo design rende, inoltre, la carta resistente: il suo nucleo in metallo non si piega e non si spezza.

Un numero selezionato di clienti N26 Black sarà invitato a iscriversi a N26 Metal a partire da metà dicembre, con accesso prioritario a tutti i benefici della carta premium prima del lancio ufficiale all’inizio del 2018. N26 Metal sarà inizialmente disponibile in Germania, Francia, Italia e Austria. L’introduzione negli altri mercati è prevista nel corso del 2018.