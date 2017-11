L'innovazione arriva a Genova: a Smau imprese e territorio si confrontano

GENOVA - Il roadshow di Smau, appuntamento di riferimento dell’ecosistema dell’innovazione italiano, si arricchisce quest’anno di una nuova importante tappa regionale: giovedì 23 e venerdì 24 novembre è in programma la prima edizione di Smau Genova. Evento che sarà occasione per mettere in connessione, in modo nuovo, imprese, startup, big player del digital e attori della Pubblica amministrazione, per condividere esperienze di innovazione e favorire la nascita di nuove partnership: l’iniziativa, che nasce dalla collaborazione fra Regione Liguria e Smau, si inserisce nella cornice più ampia di Genova Smart Week, settimana di eventi organizzata dal Comune del capoluogo ligure in collaborazione con l’associazione Genova Smart City.

«Per far crescere le nostre startup è importante che queste si possano misurare con altre realtà di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, per questo attraverso Smau Genova – commenta Edoardo Rixi, Assessore allo Sviluppo economico e Imprenditoria della Regione Liguria –. La Regione aprirà le sue porte a innovatori provenienti da tutta Italia - e non solo - per dar vita a momenti di confronto e scambio costruttivi. Siamo un territorio molto vivace, sia in termini di possibilità offerte dal tessuto imprenditoriale sia in termini di know-how tecnologico: l’appuntamento Smau sarà occasione per presentare e valorizzare queste potenzialità».

Il fitto programma della due giorni si apre giovedì 23 novembre alle 10 a Palazzo della Borsa di Genova con la Finale della SMARTcup Liguria, che decreterà le tre startup che concorreranno alla finale nazionale del Premio nazionale innovazione promosso da PNI Cube in programma a Napoli il 30 novembre e 1 dicembre. Nel pomeriggio, due distinti tavoli di lavoro tematici saranno occasione per gettare le basi per progetti concreti sui temi della manifattura avanzata e sulle scienze della vita, che incrocia i settori delle biotecnologie, del farmaceutico e dei medical devices: due temi al centro della strategia di specializzazione della Regione.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare alcune esperienze significative di aziende del territorio premiate recentemente a Milano con il Premio Innovazione Smau. Fra queste la holding Hofima spa, la cui controllata AGS Superconductors di La Spezia ha realizzato il più grande magnete del mondo, destinato ad essere utilizzato per il primo esperimento di produzione di energia da fusione nucleare. In tema di industria 4.0, ma anche di sicurezza e controllo del territorio, già si preannuncia di forte interesse il racconto dell’esperienza innovativa di Leonardo (ex Finmeccanica), premiata a Smau Milano per le sperimentazioni avanzate avviate. Se la giornata del 23 novembre si chiuderà con un networking dinner, la giornata di venerdì 24 novembre sarà interamente dedicata a un viaggio nel territorio, per incontrare alcune delle innovazioni più significative nate o sviluppate in Liguria. Fra le tappe l’IIT (Istituto Italiano Tecnologia), il campus universitario Savona e gli stabilimenti di un’impresa del territorio: Leonardo.