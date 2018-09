Smau a Milano: quanto vale il mercato digital in Italia?

In tre anni, più della metà dell’economia globale risulterà digitalizzata. In uno scenario così rivoluzionario quanto vale il mercato digital? Sarà confermata la crescita dell’Information Technology che, nel 2017, segnava un +3,1%? Continuerà la fiducia delle imprese – nel 2017 oltre il 40% delle medie imprese e oltre il 60% delle grandi imprese hanno previsto una crescita del fatturato – e la loro propensione agli investimenti in digitale?



A queste e ad altre domande darà risposta il nuovo Assintel Report, la ricerca sul mercato ICT e Digitale in Italia, realizzato da Assintel, Associazione Nazionale delle Imprese ICT e Digitali, insieme alla società di ricerca indipendente IDC Italia. La survey, condotta da IDC a luglio con interviste a 1.000 aziende in Italia, indaga proprio prospettive, investimenti tecnologici e approcci alla trasformazione digitale. L’edizione 2019 del rapporto sarà presentata nell’ambito della 55^ edizione di Smau, evento di riferimento sui temi dell’innovazione in Italia che si terrà il 23, 24 e 25 ottobre al Padiglione 4 di Fieramilanocity.



«Smau rappresenta la casa per le imprese italiane e il contesto ideale in cui fare il punto sulla loro predisposizione ad innovare e a crescere attraverso l’utilizzo del digitale in azienda - afferma Pierantonio Macola, Presidente Smau -. Attraverso il nostro Roadshow incontriamo ogni anno centinaia di imprese che hanno realizzato progetti innovativi importanti ottenendo risultati significativi in termini di crescita e competitività. Abbiamo quindi una fotografia chiara di quanto sia forte la consapevolezza sulle opportunità che il digitale offre loro. Con i dati dell’Assintel Report andremo a completare questo quadro, affinché le imprese del digital abbiano tutti gli strumenti per comprendere le esigenze di queste imprese e diventare i loro partner privilegiati».

La community ICT ha fame più che mai di numeri e trend, perché il contesto della Trasformazione Digitale è complesso e in continua evoluzione. Ma dobbiamo essere capaci di andare oltre il business: qui c’è in gioco l’evoluzione di un intero ecosistema socio-economico, in cui le aziende ICT e le startup sono gli ambasciatori virtuosi del cambiamento verso istituzioni e imprese della domanda. Assintel Report raccoglie questa mission e crea per loro una mappa di navigazione traguardata al 2019, condividendola in Smau Milano che è il naturale e più completo palcoscenico dell’innovazione in Italia. E conferma l'adesione al progetto di CFMT - Centro di Formazione Management del Terziario, ponendo l'attenzione sull'altra faccia della medaglia di questa mission altrettanto fondamentale: l'aspetto culturale e formativo», così commenta Giorgio Rapari, Presidente Assintel



«Stiamo assistendo a un’accelerazione digitale che pervade il tessuto economico del Paese in ampiezza e in profondità – conclude Fabio Rizzotto, Associate Vice President & Head of Local Research and Consulting di IDC Italia -. Un cambiamento che viene fotografato con continuità e al tempo stesso evoluzione rispetto allo scorso anno, per fornire nuovi elementi e arricchire la consapevolezza su direzioni strategiche, percorsi di trasformazione, aree di investimento ICT, sfide e opportunità per aziende, partner e stakeholder dell’ecosistema».