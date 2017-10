Smau Milano: tutti gli appuntamenti che non dovreste perdervi

MILANO - Si terrà dal 24 al 26 ottobre a Fieramilanocity la 54ma edizione di Smau che quest’anno accenderà il confronto sull’innovazione declinata nei settori più importanti del sistema produttivo italiano: dal manifatturiero all’agrifood, dal commercio al turismo fino al settore dei servizi con importanti player del digital come Aruba, Avaya, Cisco, Clouditalia, Edisoftware, GData, HPE, Intel, SAP, TIM, oltre 250 startup e i più importanti protagonisti dell’ecosistema dell’innovazione italiano.

Un’edizione sempre più internazionale che, nell’ambito di ItaliaRestartsUp, l’evento organizzato dall’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con Ministero dello Sviluppo Economico e Smau, il 24 e 25 ottobre, ospiterà oltre 60 investitori, imprese e multinazionali provenienti da più di 30 Paesi per incontrare - attraverso momenti di matching one-to- one e di speed pitching - startup, imprese innovative, incubatori, acceleratori e agenzie regionali per l’innovazione. Accanto agli investitori internazionali ci saranno quest’anno anche le aziende estere, interessate ad interfacciarsi con l’offerta di innovazione. L’evento di apertura, in programma nella mattinata del 24 ottobre ospiterà un approfondimento dedicato al tema dell’Open Innovation, a cui parteciperà il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni: un momento di confronto sulle strategie e le iniziative che player come Cisco, Enel, Intel, QVC, Zambon stanno portando avanti nel nostro Paese. Grande attesa anche per la presentazione della seconda edizione dell’Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital realizzato da Assolombarda, Italia Startup e Smau, che propone una panoramica di grande interesse sul fenomeno del Corporate Venture Capital Italiano, oggi più che mai, in un contesto sempre più competitivo, una delle strade attraverso cui le imprese più moderne rispondono alle esigenze di ricerca e sviluppo.

Ben 100 i casi di successo proposti dall’edizione di quest’anno, attraverso la testimonianza diretta durante gli Smau Live Show dedicati ai principali settori come industria 4.0, servizi, sanità, turismo e commercio, agrifood, smart communities: case history di imprese e pubbliche amministrazioni cui è stato assegnato il Premio Innovazione Smau per la loro capacità di innovare, di mettere in campo esperienze che disegnano nuovi modelli o declinano in modo concreto le innovazioni che percorrono i diversi settori. Per dare un’anticipazione sui premiati di questa edizione, vi saranno Amadori, Barilla, Colussi, Coop, Faber, Lago, Tetra Pak, Carpisa, Ducati, Piquadro, Pirelli, QVC, Grimaldi Group e molti altri.

Nella mattinata di mercoledì 25 ottobre Smau ospiterà inoltre la sessione 2018 dell’Intel® Summit, occasione per conoscere le tendenze e i fattori di resistenza all’innovazione nel nostro Paese, per condividere la visione e la proposta tecnologica di Intel® per il 2018 e incontrare le soluzioni smart del futuro ideate dai partner Intel®. Un focus particolare sarà dedicato al mondo del Fintech, che in questi mesi è interessato da una crescita esponenziale, con la presentazione di esperienze destinate a «rivoluzionare» l’approccio tradizionale al mondo del credito e della finanza: da Borsa del Credito a Credimi e poi ancora, Moneyfarm, Motusquo, N26, Prestiamoci e Satispay.

Quest’anno Smau si conferma ancor più un laboratorio di innovazione «trasversale», capace di intercettare e «mettere in circolo» esperienze che arrivano da ogni parte d’Italia: le Regioni Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Marche, Campania, Basilicata, Sicilia, saranno presenti con una selezione di startup innovative di grande interesse, mentre Trentino Sviluppo sarà a Smau Milano per raccontare gli esiti e i «traguardi» dei diversi progetti portati avanti sul territorio che hanno come comune denominatore la collaborazione tra imprese, enti pubblici, privati ed associazioni di categoria. Ai casi di successo relativi a startup e imprese si affiancano i casi di successo che vedono come protagoniste pubbliche amministrazioni che hanno saputo innovare come, per il Veneto, il Comune di Longarone, l’Unione Basso Vicentino e l’Unione della Marca Occidentale.

E l’innovazione nelle PA sarà anche al centro di due importanti tavoli di lavoro con i Comuni italiani promossi da ANCI, dedicati rispettivamente ai temi sicurezza e monitoraggio territoriale e mobilità. L’evento #ImpreseCittà: il cittadino al centro dell’innovazione si terrà giovedì 26 ottobre. Ma Smau, che da tempo ha abbandonato il modello e il format tradizionale di fiera, si aprirà anche a nuove esperienze di visita. Un’area esperienziale consentirà di immergersi in una nuova esperienza di acquisto nel negozio del futuro: totem interattivi, strumenti di pagamento da mobile CRM per gestire la multicanalità e tour virtuali all’interno dei punti vendita.

Smau è da sempre anche spazio di formazione e aggiornamento importante per chi vuole «restare al passo» con le innovazioni e le trasformazioni che interessano e percorrono i settori al centro della proposta espositiva: in programma quest’anno oltre 250 workshop gratuiti, dedicati a temi che spaziano dal programmatic advertising, chatbot, blockchain, IoT, lean production e industry 4.0, internazionalizzazione, innovazione nell’agrifood, startup e open innovation, cloud e big data, cyber security, FinTech, oltre a tutte le tematiche legate al marketing digitale e ai social media per le imprese.

Tra le novità di questa edizione, gli STARTUP SAFARI, tour guidati, realizzati in collaborazione con l’Università Bocconi, tra le eccellenze innovative presenti a Smau – startup, incubatori, imprese innovative e big player – dove poter scoprire le innovazioni più all’avanguardia per ciascun settore, stringere la mano ai protagonisti e comprendere come queste realtà possono supportare la trasformazione digitale delle imprese. Appuntamento quindi a Milano, Fieramilanocity, il 24, 25 26 ottobre dalle ore 9.30 alle 17.30.