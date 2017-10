Sisal Group investirà 20 milioni di euro per innovare il retail

CAPRI – «La rete per i servizi di pagamento rappresenta uno degli asset più importanti del Gruppo Sisal e oggi conta oltre 40mila punti vendita in tutta Italia. La crescita nel tempo è stata non solo numerica, ma anche tecnologica, attraverso stanziamenti mirati per garantire una rete sempre all’avanguardia. Oggi, grazie ad un nuovo investimento di oltre 20 milioni di euro, inizia una fase di innovazione tecnologica del nostro canale, con una serie di servizi evoluti capace di rispondere sempre meglio alle esigenze dei cittadini». È questo quanto annunciato quest’oggi da Emilio Petrone, CEO di Sisal Group, durante il proprio intervento nell’ambito del EY Capri Digital Summit 2017, in cui ha sottolineato il contributo di Sisal allo sviluppo del canale di prossimità in Italia, ormai entrato nelle abitudini degli italiani e capace di incrementare l’uso della moneta elettronica nel Paese.

L’investimento di Sisal

Un giro d’affari di 8,7 miliardi di euro, oltre 13,5 milioni di clienti, più di 40.000 punti vendita, circa 200 milioni di transazioni gestite all’anno: sono i numeri di SisalPay, il brand dei Servizi di pagamento del Gruppo Sisal, che ha sviluppato un modello di servizi digitale per il retail, che prevede la possibilità di erogare servizi di pagamento, tra cui alcuni legati all’e-commerce in modalità online, con il connubio tra la tecnologia digitale e la fisicità dei punti vendita, rappresentando un’evoluzione dei modelli di consumo e un’importante opportunità per Imprese e PA per accorciare la distanza con utenti e cittadini.

Per lo sviluppo della moneta digitale

«L’importante investimento che annunciamo oggi sulla rete di prossimità, testimonia un’ulteriore accelerazione che vogliamo imprimere al business dei servizi di pagamento SisalPay e all’evoluzione della dotazione tecnologica presente nella nostra rete di punti vendita – ha spiegato Emilio Petrone -. Un’evoluzione che stimolerà ulteriormente lo sviluppo della moneta digitale nel nostro Paese. Grazie a strumenti cashless, infatti, la nostra rete ha già contribuito ad un cambiamento delle abitudini di consumo delle persone dal contante a strumenti tracciabili, raggiungendo un volume di transazioni tramite moneta elettronica pari al 20% del totale, in continua crescita a doppia cifra anno su anno: un contributo significativo allo sviluppo del Paese e alla realizzazione dell’Agenda Digitale».

Per raggiungere questi obiettivi Sisal Group ha inoltre recentemente stretto accordi con aziende italiane leader per la fornitura di soluzioni all’avanguardia che andranno a migliorare l’offerta e la fruizione dei servizi del canale rivolti al cittadino. Tutti gli esercizi convenzionati con il canale di prossimità possono già contare su moderne dotazioni tecnologiche – come ad es. POS di ultima generazione che consentono ai cittadini di pagare tramite strumenti di moneta digitale.

L’accordo con l’Agenzia per l’Italia Digitale

Un impegno e una forte partecipazione attiva nell’evoluzione digitale del Paese, a favore della Pubblica Amministrazione, testimoniato dal recente importante accordo tra Sisal Group e l’Agenzia per l’Italia Digitale, nell’ambito del progetto PagoPA. Si tratta di un’iniziativa strategica dell’Agenda Digitale del Paese, che consente a cittadini e imprese di effettuare e gestire pagamenti in modalità elettronica (tributi, multe, ticket sanitari, bolli auto, rette scolastiche etc.) verso la Amministrazioni locali e centrali, con estrema sicurezza e semplicità. «Siamo orgogliosi – commenta Emilio Petrone – di essere al fianco della Pubblica Amministrazione, come partner di innovazione tecnologica, per partecipare al cambiamento, sostenere l’evoluzione digitale del Paese semplificando il rapporto tra cittadini e amministrazione, mettendo a disposizione della collettività la nostra esperienza nell’utilizzo e nella fruizione semplificata dei servizi di pagamento».