Come aumentare le vendite per la e-commerce

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti le presenze di numerose e-commerce, riguardante ogni tipologia di bene o servizio. Non è sempre semplice avviare un proprio shop online e ottenere i risultati sperati, proprio per questo motivo nei prossimi paragrafi andremo a vedere cosa fare e a chi affidarci per fare crescere al meglio la nostra e-commerce.

Perché aprire un e-commerce B2B?

Aprire un e-commerce B2B può diventare molto vantaggioso sia a livello di tempo che di soldi. Non è sempre facile però riuscire ad avviare un’azienda funzionante e remunerativa, dovrai avere pazienza, perseveranza e dovrai studiare molto. Le aziende che aprono un e-commerce B2B cioè negozi online di aziende che rivendono ad altre aziende, hanno accesso ad un mercato globale che non ha limiti di tempo e distanza. In un negozio online, potrai effettuare acquisti 7 giorni su 7, 24 ore su 24 da una parte all’altra del mondo. Se ottimizzato al meglio, questo fattore ti offrirà quindi numerose e concrete possibilità in più di vendita ad un numero pressoché infinito di aziende.

Avere uno shop online funzionante può essere molto remunerativo, in quanto i guadagni vanno oltre agli orari di un classico negozio fisico e avrai la possibilità di realizzare vendite anche mentre non stai lavorando.

Naturalmente, per realizzare un e-commerce che possa supportare tutto ciò bisogna pianificare una strategia vincente e funzionante, che si basi su uno strumento altrettanto vincente: una piattaforma e-commerce su misura.

A chi affidarti per la tua e-commerce B2B?

Se stai muovendo i primi passi nel settore delle e-commerce o vuoi semplicemente ampliare il tuo portfolio e-commerce B2B, ti consigliamo di affidarti a dei professionisti del settore. Grazie a loro riuscirai sicuramente ad aumentare le vendite e la fidelizzazione dei tuoi rivenditori. Pronesis è un’azienda specializzata nella realizzazione di siti e-commerce B2B scalati sulle reali necessità di fornitura dei rivenditori. Offrono consultazione in tempi rapidi, prezzi personalizzati, ordini multipli, riordino immediato e tanto altro. Pronesis è tra le prime agenzie certificate PrestaShop in Italia e può personalizzare i siti e-commerce Business to Business (B2B) modificandoli o aggiungendo nuove funzionalità, grazie alle competenze maturate dal 2000 ad oggi, su mercati nazionali e internazionali.

I punti di forza di Pronesis sono molteplici, in primis offrono un’ottimizzazione della conversione basata su Neuromarkerting e sullo studio delle scienze cognitive umane durante i processi di acquisto online.

Affidandoti a loro avrai a disposizioni tante idee grafiche e comunicative originali confezionate su misura a partire dall’identità di brand e una creazione di schede prodotto curate in ogni dettaglio.

Pronesis ti offre anche una funzione di «riordino rapido» con il quale il tuo rivenditore può richiedere nuovamente i prodotti dell’ultimo ordine in maniera facile e veloce, senza perdite di tempo.

L’azienda ti aiuterà anche ad attivare e configurare decine di moduli e plugin aggiuntivi, potrai anche integrare il tutto con software gestionali e il CRM. Per finire offrono anche un’ottimizzazione per Google e i principali motori di ricerca, per raggiungere le prime posizioni nei risultati di ricerca, oltre che un tracciamento completo e un monitoraggio delle conversioni.