Lanieri è il primo e-commerce che accetta Bitcoin: «Bolla? Per noi è opportunità»

BIELLA - Lanieri è il primo e-commerce ad accettare le transazioni in bitcoin, confermandosi come il primo brand fashiontech in grado di supportare la criptocurrency tra i propri metodi di pagamento. Obiettivo dell’operazione - annunciata a pochi giorni dalle dichiarazioni di JP Morgan che hanno fatto crollare il valore della criptomoneta - sarà quello di conquistare una nuova fetta di clienti internazionali e tecnologicamente maturi, che guardano al mercato del lusso come opportunità per spendere i propri bitcoin e investire in beni di valore.

Valore del bitcoin

Pur tra polemiche e oscillazioni, la criptomoneta oggi ha un valore di circa 3.800 dollari e una capitalizzazione di circa 65 miliardi di dollari. Negli ultimi mesi è passata da una crescita inedita a bruschi cali e coloro che ci hanno creduto fin dall’inizio possiedono oggi un capitale tanto consistente quanto soggetto a improvvisi crolli.

Bitcoin? Un’opportunità per i nostri clienti

Dal mercato della moda, fino a quello dell’arte e dell’edilizia, chi ha acquistato bitcoin cerca oggi diversi canali di spesa e investimento e l’azienda fondata da Maggi e Schiavotto, che vende online moda su misura Made in Italy in oltre 50 Paesi, vuole posizionarsi per prima su questa nicchia di clienti aperti all’adozione di nuove tecnologie e con alta capacità di spesa. «E’ presto per dire se si tratti di una bolla o di una vera e propria moneta in grado di sfidare la valute tradizionali: noi crediamo che sia un’opportunità per i nostri clienti . Lanieri vuol dire fashiontech ed era naturale portare l’innovazione anche nei sistemi di pagamento accettati - ha commentato Simone Maggi, CEO e cofounder di Lanieri -. Puntiamo a vestire la nuova generazione globale di imprenditori e manager «smart nerd» che sta guidando la rivoluzione tecnologica in corso in ogni settore».

Come acquistare in bitcoin

Secondo alcuni ricercatori dell’Università di Cambridge, il numero stimato di utenti unici di bitcoin si aggira oggi tra i 5 e i 10 milioni, un valore che supera i 16 milioni secondo Blockchain.info e il numero delle transazioni in bitcoin è cresciuto in particolare nel 2017. I clienti di Lanieri potranno da ora ordinare i propri articoli su misura, realizzati con i migliori tessuti Made in Italy, in modo ancora più immediato, sicuro e veloce. Per acquistare in bitcoin su Lanieri e negli atelier in Italia ed Europa sarà sufficiente selezionare fra i metodi di pagamento questa opzione. Il tasso di conversione dipende dalla quotazione decisa dal provider di pagamento al momento dell’acquisto. L’utente verrà poi reindirizzato automaticamente al modulo di pagamento sicuro e riceverà le indicazioni per accedere al suo portafoglio virtuale.