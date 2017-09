For Founding, la piattaforma di crowdfunding per il no profit di Intesa Sanpaolo

TORINO - Si chiama For Funding ed è il nuovo progetto con cui Intesa San Paolo intende sviluppare e sostenere attivamente il Terzo Settore in Italia, raccogliendo fondi attraverso una propria piattaforma di crowdfunding domation. L’intento è quello di unire donatori individuali e organizzazioni no profit per sostenere importanti progetti di solidarietà sociale. Oltre alla piattaforma digitale, il progetto coinvolge 900 ‘Ambasciatori sociali’, selezionati tra i colleghi delle filiali Intesa Sanpaolo per promuovere la cultura della donazione sul territorio.

Il mercato del Crowdinvesting

Se fino a 5 anni fa era impensabile che la maggior parte della popolazione sapesse con esattezza cosa fosse e utilizzasse il crowdfunding, oggi, questa nuova forma di finanziamento che parte dal crowd, dalla rete, è diventato tra gli strumenti più importanti per la raccolta di capitali, soprattutto nelle fasi iniziali dei progetti. Soprattutto nell’ultimo anno, dove il mercato si è popolato di nuovi soggetti ed è cresciuto esponenzialmente in termini di volumi. Se da una parte il crowdinvesting (ovvero la possibilità di singole persone fisiche di aderire alla raccolta fondi in cambio di una remunerazione del capitale generato dal progetto) non può essere considerato un fenomeno di ‘massa’ ma piuttosto, ancora limitato a una ‘elite’ sia per quanto riguarda le persone fisiche che gli investitori professionali, il valore di mercato raggiunto negli ultimi 12 mesi è di 189,3 milioni di euro, per 138,6 milioni di euro raccolti dalle piattaforme presenti in Italia (Osservatorio Crowdinvesting della School of Management del Politecnico di Milano).

I progetti di Intesa Sanpaolo

Sono ben tre i progetti già individuati per i quali la raccolta di donazioni è attiva e consultabile sulla piattaforma di Intesa Sanpaolo: For Funding per Unicef, infatti, ha l’obiettivo di garantire accesso all’acqua potabile ai bambini nelle zone più povere del mondo, per la Fondazione Bambino Gesù sarà realizzato un nuovo reparto pediatrico con macchinari d’avanguardia per la diagnosi e la cura del tumore all’occhio e per la Fondazione Gruppo Ospedaliero San Donato saranno raccolte donazioni per attrezzature innovative che consentiranno interventi chirurgici all’avanguardia.

La donazione nel DNA

«For Funding è dedicata a tutti: clienti del Gruppo e non clienti - spiega Andrea Lecce, responsabile Direzione Marketing Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo -. La cultura del donare è parte del nostro DNA e della nostra pluriennale esperienza: in questa chiave ben 900 colleghi si sono autocandidati come ambasciatori del sociale. Grazie alle opportunità di network che offre Internet come strumento di coinvolgimento, desideriamo agevolare il sostegno di progetti seri da parte delle comunità, offrendo riscontro dell’avanzamento e raccontando la storia di chi l’ha realizzato e ne ha beneficiato».

I metodi di pagamento

Gratuità, trasparenza e sicurezza sono i principi fondanti della piattaforma For Funding, che permetterà di effettuare donazioni online tramite carta di credito, bonifici, o nelle filiali Intesa Sanpaolo senza commissioni a carico del donatore o del beneficiario e consentirà ai donatori di consultare in tempo reale l’andamento della raccolta e la progressiva realizzazione del progetto che sostengono.