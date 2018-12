«Produzioni dal Basso», la piattaforma per l'innovazione sociale che piace anche alle aziende

MILANO - Anche il 2018 ha segnato una crescita importante per «Produzioni dal Basso» con oltre 2 milioni di euro raccolti, più di 40.000 donazioni e quasi un migliaio di progetti finanziati si conferma come la principale piattaforma italiana di crowdfunding donation/reward. Un successo raggiunto anche grazie al lavoro fatto con importanti aziende in ambito di CRS e OPEN INNOVATION. Il report pubblicato evidenzia infatti che piattaforme come Produzioni dal Basso stiano diventando sempre più dei veri e propri hub di innovazione sociale, offrendo quindi un'opportunità per realizzare interazioni di grande valore progettuale per le imprese. Infatti le partnership avviate quest’anno hanno coinvolto realtà come Fastweb, Banca Etica, Infinity, COREPLA, BPER Banca, ARCI, ma anche le Università e il mondo della ricerca hanno manifestato interesse per il mondo del crowdfunding, segnaliamo infatti l'iniziativa di Università Bicocca: Bicocca Università del Crowdfunding.

LE INIZIATIVE - Il 2018 ha visto nascere e concretizzarsi tramite la community di Produzioni dal Basso numerose iniziative di CSR e Open Innovation.

ARCI - Con il bando ESTATE INSIEME, ha scelto il crowdfunding come strumento per sostenere e promuovere piccoli eventi ricreativi di qualità organizzati dalla rete durante il periodo estivo. Attraverso il network attivo su Produzioni dal Basso sono stati selezionati i 7 progetti più coraggiosi e originali, di cui 6 hanno ottenuto un cofinanziamento fino al 50% dell’obiettivo di raccolta, per un valore massimo di 2.000 euro. La raccolta fondi complessiva del Network ha raggiunto i +77mila euro, con +1,4mila sostenitori e un’interazione che ha registrato +360 commenti.

BANCA ETICA - La formula del cofinanziamento è stata scelta anche da Banca Etica, che ha promosso, in ultimo, il bando IMPATTO +, dedicato all’agricoltura sociale: i progetti che raggiungeranno il 75% dell’obiettivo economico tramite il crowdfunding riceveranno il restante 25% all’istituto di credito. Le iniziative attivate da Banca Etica hanno riscosso molto successo, con una raccolta fondi complessiva per il Network, di +948mila euro, +8mila sostenitori e un interesse da parte dei media che ha comportato oltre 150 uscite su stampa, radio e TV.

BPER Banca - Cultura, ambiente e sviluppo sociale i temi al centro del bando «Teen – il futuro a portata di mano» lanciato da BPER Banca, per il quale è stato creato su Produzioni dal Basso un sito dedicato, con supporto di live chat integrata, che ha registrato +1,3mila visite da parte degli utenti interessati. Al bando si sono candidati +150 progetti, per un totale di +52mila euro raccolti.

COREPLA - Con la call for ideas «Alla ricerca della plastica perduta», Corepla raccoglie idee e soluzioni innovative per il riciclo della plastica. La call, ancora in corso su Produzioni dal Basso, mira a trovare nuovi spunti per ripensare l’intera filiera degli imballaggi in plastica, premiando i progetti più originali e sostenibili. A oggi sono state presentate più di 100 idee innovative, 4 i progetti premiati.

FASTWEB - Fastweb4School è un’iniziativa promossa da Fastweb in collaborazione con il MIUR che ha l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze digitali nelle scuole. 33 i progetti selezionati nell’edizione 2017/2018 - di cui 19 cofinanziati - coinvolgendo scuole di tutta Italia, per un totale di +225mila euro raccolti, 998 sostenitori e oltre 100 uscite sui media nazionali.

INFINITY - servizio di video streaming on demand, ha scelto Produzioni dal Basso per cofinanziare i progetti di giovani talenti e distribuirli sulla piattaforma digitale. Nel 2017, l’iniziativa ha permesso la realizzazione di 3 documentari riguardanti il tema «Life», mentre tuttora è in corso il crowdfunding per i progetti selezionati nell’ambito della call «Games», riguardante il gioco in tutte le sue declinazioni. Ai due bandi hanno partecipato oltre 300 sostenitori.

ANGELO RINDONE - «La crescente partecipazione delle aziende per i progetti di crowdfunding è segno che il mondo della CSR sta cambiando: le aziende non si limitano più a destinare parte del proprio budget a iniziative di carattere etico e sociale, ma promuovono la progettualità, stimolando la nascita di idee innovative. Oggi le aziende vogliono essere protagoniste del cambiamento, come dimostrano i numeri riguardanti le attività di CSR e Open Innovation promossi sulla nostra piattaforma» – ha dichiarato Angelo Rindone, CEO e Founder di Produzioni dal Basso.