Gli occhiali da sole che generano energia mentre li indossi

BERLINO - Essere alla moda, all’avanguardia e fare bene all’ambiente. Tutte queste attività potrebbero trovarsi all’interno di un semplice paio di occhiali da sole. A svilupparli sono stati alcuni ricercatori dell’Istituto di Tecnologia di Karlsruhe, in Germania. Sono occhiali da sole, appunto, capaci di generare elettricità attraverso alcune celle solari inserite all’interno delle lenti.

Energia senza rinunciare alla trasparenza

Quella dei vetri solari è una tecnologia fotovoltaica piuttosto emergente e offre alcune proprietà uniche come la trasparenza e la sintonizzazione di colore, mentre il peso ridotto dei materiali la rende adattabile a qualsiasi applicazione. Il rendimento energetico è usato per guidare un circuito elettronico che include sensori, un microprocessore e due display collegati. Una tecnologia che, peraltro, continua a funzionare anche in condizioni di illuminazione interna. Ovviamente le lenti funzionano meglio quando ci si trova all’esterno e si ha a disposizione la luce solare, ma ogni obiettivo è capace comunque di generare ancora 200 microwatt anche in caso di illuminazione indoor.

Occhiali che producono energia

L’elettricità prodotta da questi occhiali può essere usata per alimentare piccoli dispositivi come pedometri o apparecchi acustici e, inoltre, permette di ricaricare smartphone o smartwatch in caso di estrema necessità. Non stiamo parlando di un’intera ricarica, ovviamente. Questi occhiali non sono attualmente in grado di caricare un macBook in tempi brevi, ma potrebbero generare energia sufficiente a caricare dei dispositivi più piccoli, come contatori di passi, ad esempio.

Gli sviluppi futuri

Come affermano i ricercatori dell’Istituto di Tecnologia di Karlsrhue, si tratta di esperimenti. Il gruppo di ricerca si sta focalizzando su quelle metodologie che potrebbero portare a un maggior sviluppo delle tecniche di fabbricazione delle celle solari, laddove i vetri solari sono stati costruiti per dimostrare le possibili applicazioni sui mercati futuri, al netto dei risvolti prettamente commerciali.