FinTech, Soldo chiude un round da 11 milioni

MILANO - E’ il primo round ‘serie A’ di un grande venture capital internazionale su un’azienda italiana: Accel, dopo aver investito in Facebook, Dropbox, Spotify, BlaBlaCar, Deliveroo e altri big dell’innovazione, guida l’operazione da 11 milioni di dollari che andranno dritti dritti nelle casse di Soldo, il primo conto spese multi-utente per aziende in Europa.

Soldo Business raccoglie 11 milioni di dollari

Un’operazione importantissima, sottoscritta anche Connect Ventures, InReach Ventures, U-Start e R204 Partners, dove per la prima volta uno dei principali fondi di venture capital al mondo realizza un «Series A» su un progetto Made in Italy. L’investimento sarà utilizzato per sviluppare ulteriormente la tecnologia proprietaria di Soldo, favorire la crescita dell’azienda nei mercati in cui è già presente, Italia e UK, e spingere l’espansione nel resto d’Europa. Il rafforzamento delle operazioni di marketing e business development giocherà inoltre un ruolo chiave per far fronte alla propria base di utenti in rapida crescita.

«Siamo fieri di essere stati i primi a lanciare sul mercato in Italia e UK un conto spese per imprese che permette di automatizzare la contabilità delle uscite aziendali in un modo completamente nuovo, eliminando efficacemente il carico di lavoro necessario per gestire anticipi in denaro ai dipendenti e monitorare i flussi di cassa - ha detto Carlo Gualandri, CEO di Soldo -. Fin dal lancio eravamo certi che le aziende sarebbero state entusiaste di questo servizio e portare Accel a bordo come parte del nostro round A di finanziamento è testimonianza del valore che hanno riconosciuto al duro lavoro e alla dedizione del nostro team di esperti».

Cos’è Soldo Business

Soldo Business è una soluzione semplice per aziende che vogliono tenere sotto controllo le proprie spese quotidiane. Basato sul circuito di pagamento Mastercard, permette di delegare, controllare e tracciare in tempo reale le uscite aziendali e quelle dei collaboratori attraverso l’uso di carte prepagate personalizzabili, un cruscotto di gestione su web e un’app su iOS e Android che consente agli utenti di aggiungere informazioni e le foto delle ricevute alle transazioni di pagamento, integrandosi poi con i più usati software di contabilità. Sviluppata per abbracciare un approccio globale in termini di mercato, lingue, giurisdizioni e valute, Soldo punta al mercato internazionale per la diffusione della propria tecnologia full stack e cloud-based, ed è autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito come istituto di moneta elettronica con possibilità di operare in 30 paesi Europei.