MELBOURNE - Il Cardinale australiano George Pell, prefetto della Segreteria vaticana per l'Economia. in congedo da oltre un anno, è stato riconosciuto colpevole di pedofilia da un tribunale di Melbourne in Australia. Pell, 77 anni, era stato condannato nel dicembre scorso per violenza sessuale commessa negli anni '90 su due bambini del coro nella sacrestia della cattedrale di Melbourne. Ma il tribunale di Melbourne aveva vietato la diffusione della sentenza di condanna fino ad oggi.