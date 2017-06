WASHINGTON - La Casa Bianca ha due nuovi inquilini. Dopo quasi 5 mesi dall'insediamento del marito Donald come presidente degli Stati Uniti, la first lady, Melania Trump e il figlio Barron, da domenica 11 giugno 2017, si sono ufficialmente trasferiti al 1600 di Pennsylvania Avenue, a Washington. Finora Melania Trump era rimasta a New York per consentire al figlio undicenne di completare gli studi alla scuola elementare.