Clima, Trump avrebbe deciso: Usa fuori dall'accordo sul clima di Parigi

WASHINGTON - Gli Stati Uniti abbandoneranno l'accordo sul clima di Parigi. Questa la decisione che avrebbe preso il presidente Donald Trump che potrebbe essere annunciata nei prossimi giorni. Ad affermarlo è il sito Axios, citando due fonti molto vicine alla Casa Bianca; il sito, domenica, aveva già scritto che Trump lo aveva confidato ai suoi collaboratori più stretti. «Annuncerò la mia decisione sull'accordo di Parigi nei prossimi giorni. RENDIAMO DI NUOVO GRANDE L'AMERICA!». Questo il tweet pubblicato dal presidente degli Stati Uniti dopo le indiscrezioni dei media statunitensi. I dettagli sull'uscita dall'accordo saranno curati da un ristretto numero di persone, tra cui Scott Pruitt, l'amministratore dell'Epa, l'Agenzia di protezione ambientale. Gli uomini di Trump stanno valutando la formula con cui abbandonare l'intesa. Alla Casa Bianca, c'è una netta contrapposizione tra chi vuole l'uscita dall'accordo, come lo stratega Steve Bannon, e chi invece vuole mantenere l'impegno preso in difesa dell'ambiente, come Ivanka Trump e Jared Kushner, figlia e genero del presidente. Tra coloro che hanno chiesto al presidente di rispettare l'accordo ci sono il segretario di Stato, Rex Tillerson, il segretario per l'Energia, Rick Perry, il fondatore di Tesla, Elon Musk, e l'ex vicepresidente Al Gore, che avrebbe parlato con lui al telefono pochi giorni fa.