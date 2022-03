Ucraina - Russia, le news di oggi dalla guerra. Negoziati con Kiev rinviati a domani. Lavrov: «Denazificazione Ucraina, come per Germania in passato»

Le news di oggi 2 marzo sulla guerra in Ucraina, cosa sta succedendo nella capitale Kiev e nelle altre città: gli aggiornamenti in diretta nel settimo giorno di scontri. Le forze russe intensificano l'offensiva sulle città ucraine e in mattinata annunciano di avere preso Kherson. Il numero delle vittime civili aumenta, così come quello degli ucraini che cercano scampo in Europa. Zelensky annuncia che le truppe di Kiev avrebbero ucciso fino ad ora 6mila russi. In questo scenario sembrano affievolirsi le speranze di una soluzione negoziale: le delegazioni dei due Paesi secondo il Cremlino dovrebbero incontrarsi di nuovo stasera. Ma gli sviluppi sul terreno non lasciano molto spazio all'ottimismo.

19:10 Negoziatore russo: «Discuteremo di tregua»

Nel secondo round negoziale sulla guerra russo-ucraina che si dovrebbe tenere in Bielorussia si discuterà dell'eventualità di un cessate-il-fuoco e della necessità di un corridoio umanitario. L'ha affermato il consigliere presidenziale russo Vladimir Medinsky, che guida la delegazione di Mosca, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Tass.

«Abbiamo discusso le nostre posizioni nei precedenti pourparler, la Russia ha proposto una serie di iniziative connesse a un immediato cessate-il-fuoco», ha detto il capodelegazione russo, mentre l'arrivo della delegazione ucraina è ancora atteso preso la Casa del cacciatore della foresta di Belovezhskaya nella regione di Brest, al confine con la Polonia.

18:47 Mosca: «Negoziati con Kiev rinviati a domani»

La delegazione ucraina ha già lasciato Kiev e arriverà per i colloqui domani mattina, ha affermato Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa ai colloqui.

18:46 Lavrov: «Denazificazione Ucraina, come per Germania in passato»

«Denazificazione. Nello stesso modo in cui la Germania fascista è stata sottoposta alla medesima procedura. Ve lo chiedo di nuovo: guardate i video che sono disponibili gratuitamente sulla libertà di cui godono i neonazisti in Ucraina quando marciano sotto le foto di criminali di guerra», ha detto Lavrov ad Al Jazeera.

18:39 Le Maire: «Finanza russa colpita, paralisi banca centrale»

All'Ecofin straordinario di oggi, durato circa 3 ore «tutti hanno riconosciuto la grande efficacia» delle sanzioni contro la Russia, che hanno portato alla «disorganizzazione del suo sistema finanziario», con l'estromissione dal sistema bancario Swift. Lo ha affermato il ministro dell'Economia della Francia, paese che ha la presidenza di turno dell'Ue, Bruno Le Maire nella conferenza stampa al termine della riunione, avvenuta per teleconferenza. Le misure hanno portato alla «paralisi della banca centrale russa, abbiamo localizzato e congelato una parte rilevante degli asset della Banca centrale russa», ha aggiunto.

18:31 Mosca: «Finora morti 498 soldati russi»

Il ministero della Difesa russo, che finora ha mantenuto uno stretto riserbo sul bilancio delle vittime nelle fila delle sue forze armate in una settimana di invasione dell'Ucraina, ha annunciato oggi che ha registrato 498 militari morti. Lo riferisce l'agenzia di stampa France Presse. Oltre ai 498 morti, ci sono stati 1.597 feriti, ha dichiarato il portavoce dell'esercito russo Igor Konachenkov durante un briefing diffuso dalla televisione russa.

18:16 Ambasciatore USA all'ONU: «Russia ha usato armi proibite»

L'ambasciatrice degli Stati Uniti Linda Thomas-Greenfield, intervenendo alla sessione speciale di emergenza dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'Ucraina, ha dichiarato che la Russia sta usando «armi eccezionalmente letali in Ucraina», oltre alle «bombe a grappolo e le bombe a vuoto, che sono vietate dalla Convenzione di Ginevra».

18:14 Kuleba: «Chiesto a Blinken armi, soprattutto per Aeronautica»

«Ho avuto una telefonata produttiva con il segretario di stato Usa Antony Blinken su ulteriori sanzioni alla Russia fino a quando non fermerà la sua guerra contro l'Ucraina e ritirerà le sue forze» e «ho sottolineato che l'Ucraina ha bisogno di un invio aggiuntivo di armi, specialmente per le forze dell'Aeronautica militare, adesso». Su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba dà conto della telefonata con Blinken.

18:08 Assemblea generale ONU approva risoluzione cessate fuoco

L'Assemblea generale dell'Onu, mercoledì, ha votato a larga maggioranza la risoluzione, che chiede alla Russia di cessare le operazioni militari in Ucraina. L'Italia è stata tra i 19 paesi che hanno lavorato alla stesura della risoluzione «Aggressione contro l'Ucraina».

17:54 Kiev: «Abbiamo liberato Makariv»

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha annunciato sul suo profilo Facebook che i soldati di Kiev hanno «liberato» Makariv, una città a 60 km dalla capitale. Lo riferisce Afp. Secondo il generale, le sue truppe si sono «stabilite» nella città.

16:55 Trump: «L'invasione russa è un Olocausto, basta uccidere»

L'ex presidente Donald Trump, intervistato dalla conduttrice di Fox Business, Maria Bartiromo, ha definito l'invasione russa in Ucraina «un Olocausto» e ha esortato Mosca a cessare i combattimenti. Un grande cambiamento di toni, da parte dell'ex presidente, rispetto alla scorsa settimana, quando aveva elogiato il presidente russo Vladimir Putin per la sua genialità e la capacità tattica.

Trump ha detto che la Russia deve «smetterla di uccidere queste persone» e ha suggerito che si potrebbe trovare un accordo per porre fine al conflitto. «Dovete trovare un accordo. Devono smettere di uccidere queste persone. Devono fermarlo, e devono fermarlo ora», ha detto Trump alla conduttrice.

16:54 Zelensky: «Ci attendiamo segnali positivi su membership UE»

«Sono in costante contatto con il nostro fidato amico, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Abbiamo discusso dell'attuale situazione sul campo e degli sforzi diplomatici. Attendiamo segnali positivi sulla membership dell'Ucraina nell'Ue». Così su Twitter il presidente ucraino Volodymir Zelensky.

16:54 Ministro Esteri Lussemburgo auspica destituzione Putin

Il ministro degli Esteri del Lussemburgo, Jean Asselborn, ha espresso la sua commozione per la sofferenza degli ucraini, augurandosi una «destituzione» del russo presidente Vladimir Putin da parte del suo popolo per fermare la guerra. «Se il popolo russo vedesse che cosa sta facendo Putin in Ucraina, quanto sono spaventati gli ucraini e quante vite umane lui (il presidente russo) potrebbe avere sulla coscienza, allora lo destituirebbe dal Cremlino», ha affermato Jean Asselborn.

16:34 Lascia il senior advisor russo alla Banca Mondiale

Boris Lvin, senior advisor russo alla banca mondiale lascia dopo 24 anni di servizio. Lo scrive il Financial Times. «Lvin si è ufficialmente dimesso». Lvin ha detto che «non posso più associare me stesso al mio paese», scrive il quotidiano.

16:28 Malta sospende passaporti d'oro per russi e bielorussi

Le autorità di Malta hanno sospeso l'emissione dei cosiddetti passaporti d'oro per gli investitori russi e bielorussi a causa dell'escalation in Ucraina. Lo ha reso noto l'autorità parlamentare per la cittadinanza e le comunità. I passaporti d'oro sono parte di un programma di investimenti in cui coloro che contribuiscono finanziariamente a uno specifico progetto a Malta hanno in cambio la cittadinanza o il permesso di residenza.

16:17 Osce: situazione precipita, evacuata la sede di Kiev

«La sede dell'Osce di Kiev non è stata attaccata e tutto il team è stato evacuato in Romania a causa del precipitare della situazione. L'evacuazione è iniziata sabato scorso, ma è continuata per diversi giorni, da diverse parti dell'Ucraina». Lo racconta ad askanews una fonte dell'Osce.

15:59 Siemens lascia la Russia, la più grande azienda tedesca a farlo

Siemens ha annunciato di aver sospeso le attività in Russia, la più grande azienda tedesca a rompere i legami con il Paese dopo l'invasione dell'Ucraina. L'iniziativa della terza società quotata alla borsa tedesca arriva dopo che una serie di società statunitensi tra cui Apple, Ford, Nike e Boeing ha dichiarato la sospensione delle attività o delle vendite in Russia.

11:59 Lukashenko mostra mappa su piani russi: Putin punta alla Moldova

L'offensiva militare russa potrebbe spingersi oltre l'Ucraina e puntare alla Transnistria, enclave filorussa al confine della Moldova. E' quanto riferiscono alcuni organi di stampa internazionali, tra cui Newsweek e il New York Post, precisando che a svelare i presunti piani di Vladimir Putin è stato il suo alleato bielorusso Alexandr Lukashenko.

Durante un discorso al suo Consiglio di sicurezza, il presidente della Bielorussia - ripreso nelle immagini della televisione locale - si è posto di fronte a una grande mappa che sembra mostrare un attacco pianificato dall'Ucraina meridionale alla Moldova, altra ex repubblica sovietica che confina con il Paese di Volodymyr Zelensky e la Romania.

11:34 Lavrov: «Crimea è Russia, non è oggetto di discussione»

«La Crimea fa parte della Russia e non è oggetto di discussione»: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov al canale televisivo al-Jazeera.

11:34 Lavrov: «Russia non permetterà all'Ucraina di avere armi nucleari»

La Russia non permetterà all'Ucrainaa di acquisire armi nucleari: lo ha confermato oggi il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

11:33 Raid russi su Kharkiv: almeno 4 morti e nove feriti

Almeno quattro persone sono rimaste uccise e altre nove ferite nei bombardamenti russi del quartier generale dei servizi di sicurezza e di un'università a Kharkiv, in Ucraina, questa mattina, secondo i soccorsi ucraini. «Finora dieci persone sono state salvate dalle macerie, il bilancio provvisorio è di 4 morti e nove feriti», ha detto la fonte, in un messaggio sui social. Ventuno persone erano state uccise il giorno prima nei bombardamenti sulla città, in particolare quello della sede dell'amministrazione locale.

11:32 Taiwan chiede di non «chiudere occhi su aggressione» russa

I Paesi democratici non devono «chiudere gli occhi davanti all'aggressione militare russa» in Ucraina, ha avvertito la presidente di Taiwan, ricordando che la sua isola è minacciata di invasione simile. «La storia ci insegna che se chiudiamo gli occhi sull'aggressione militare, non facciamo che aumentare la minaccia che incombe su di noi», ha detto la presidente Tsai Ing-wen a una delegazione di ex quadri dell'esercito e dei servizi di sicurezza Usa. Nel mio incontro ho ribadito «l'impegno di Taiwan per la democrazia e il sostegno all'Ucraina. L'invasione della Russia ci ricorda che Taiwan deve collaborare con gli Stati Uniti e altri partner per difendere i nostri valori condivisi e sostenere la pace», ha aggiunto in un tweet.

11:13 Gas tocca massimo assoluto a 193 euro/mwh in Europa, poi ripiega

Mentre la crisi ucraina resta a livelli di altissima tensione, il gas sul mercato europeo ha toccato un massimo assoluto stamani. Il future ad aprile su gas olandese TTF è stato scambiato a 193 euro per megawattora prima di ripiegare in tarda mattinata a 155 euro per magawattora, in rialzo del 27,4% rispetto alla chiusura di ieri.

11:05 Lavrov: «Governo Ucraina dovrebbe rappresentare tutte le nazionalità»

Gli ucraini hanno scelto il loro governo, ma questo dovrebbe rappresentare tutte le nazionalità presenti in Ucraina.

11:04 Lavrov: «Occidente non ha soddisfatto richieste russe su sicurezza»

L'Occidente si è rifiutato di soddisfare le richieste della Russia sulla formazione di una nuova architettura di sicurezza europea.

10:58 Segretario alla Difesa britannico esclude di nuovo no-fly zone su Ucraina

Il segretario alla Difesa britannico ha nuovamente escluso una no-fly zone sull'Ucraina, giudicata controproducente. Ben Wallace ha però avvertito del rischio che Vladimir Putin inizi ad «attaccare spietatamente» le città dall'alto. Wallace ha respinto le richieste di Kiev di una zona di interdizione al volo, perché «porterebbe a una guerra contro la Russia in tutta Europa». Ha inoltre detto che impedirebbe ai piloti ucraini di prendere di mira la Russia dall'alto, dando un vantaggio a Mosca, che ha truppe di terra e carri armati più forti.

10:56 Lavrov: «Pronti a colloqui, ma Ucraina prende tempo su istruzione USA»

La Russia è pronta a nuovi negoziati con Kiev, la la parte ucraina sta prendendo tempo su istruzione degli Stati Uniti.

10:55 Cremlino: «Economia russa reggerà»

«Naturalmente, l'economia russa è ora sottoposta a forti pressioni, seri colpi, direi. C'è un margine di sicurezza, il potenziale c'è, ci sono progetti, è in corso un lavoro intenso. Reggerà». Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, rispondendo a una domanda su come valuta lo stato attuale dell'economia russa e se reggerà o se sta vacillando.

10:50 Francia, alle 20 discorso di Macron sulla crisi in Ucraina

Il presidente francese, Emmanuel Macron, terrà un discorso sulla situazione in Ucraina alle 20 ora italiana. Lo hanno annunciato fonti dell'Eliseo.

10:50 Lavrov: «Russia ha molti amici, non può essere isolata»

La Russia ha molti amici e non può essere isolata: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri di Mosca, Sergey Lavrov.

10:20 Ucraina: «Per nuovi colloqui con Mosca serve agenda sostanziale»

Sedersi al tavolo con la Russia per ulteriori negoziati è in discussione in Ucraina, ma è necessaria «un'agenda sostanziale». Lo ha sottolineato il consigliere presidenziale di Kiev, Mykhailo Podolyak. Quando gli è stato domandato della data per un secondo round di colloqui, dopo l'invasione armata della Russia in Ucraina, Podolyak ha risposto: «Per ora è in fase di discussione. Un'agenda sostanziale è necessaria».

10:19 Ministero Difesa ucraino smentisce caduta Kherson in mano ai russi

Il ministero della Difesa ucraino ha smentito le notizie secondo cui la città meridionale di Kherson è caduta in mano ai russi. «Secondo le informazioni della nostra brigata, le battaglie stanno andando avanti», ha detto un portavoce del ministero. «La città non è stata catturata totalmente, alcune parti sono sotto il nostro controllo», ha aggiunto.

10:18 Berlino: «Se Russia taglia consegne gas siamo pronti»

«Se la Russia dovesse chiudere i rubinetti del gas verso l'Europa la Germania è pronta». Lo ha detto il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck alla radio Deutschlandfunk. «Siamo pronti, non c'è nessun problema per l'inverno e corso e per l'estate, per il prossimo inverno prenderemo delle misure» ha risposto Habeck alla domanda su cosa farà Berlino se Mosca ferma l'export.

Il ministro ha detto che il governo sta prendendo provvedimenti per garantire che gli stoccaggi di gas siano pieni: «stiamo prendendo precauzioni anche per il caso peggiore, che non si è ancora verificato perchè i russi stanno consegnando» ha detto, aggiungendo che nell'ipotesi più drammatica Berlino potrebbe «tenere di riserva le centrali a gas, forse anche accese», ma nel medio periodo punta alle rinnovabili.

10:03 Spagna invia equipaggiamento militare offensivo a resistenza Ucraina

La Spagna ha deciso di inviare «equipaggiamento militare offensivo» alla «resistenza ucraina». Lo ha annunciato il capo del governo spagnolo, Pedro Sanchez, durante un intervento di fronte alla Camera dei Deputati. «Visto che ci sono gruppi (politici) che mettono in discussione l'impegno del governo» a partecipare agli aiuti militari all'Ucraina, «voglio anche annunciarvi che la Spagna consegnerà equipaggiamento militare offensivo alla resistenza ucraina», ha dichiarato il primo ministro Sanchez.