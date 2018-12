Gilet gialli, domani Macron «parlerà alla nazione»

PARIGI - Emmanuel Macron «si rivolgerà alla nazione» domani alle 20. Lo ha indicato l'Eliseo, dopo una quarta giornata di mobilitazione dei «gilet gialli».

L'Eliseo non ha fornito ulteriori precisazioni su questo intervento, ampiamente atteso. Il presidente, che domani mattina riceverà le parti sociali e i presidenti del Senato e dell'Assemblea nazionale, dovrebbe annunciare «misure concrete e immediate» per rispondere alla crisi, secondo il ministro del Lavoro Muriel Penicaud.​​​​​​​

Larcher e Ferrand da Macron con parti sociali

Il presidente del Senato francese Gerard Larcher, quello dell'Assemblea nazionale Richard Ferrand oltre che quello del Cese Patrick Bernasconi saranno ricevuti da Emmanuel Macron domani alle 10, insieme alle parti sociali. Lo ha annunciato l'Eliseo.

«Il presidente della Repubblica ha tentato di riunire tutte le forze politiche, territoriali, economiche e sociali in questo grave momento che attraversa la nazione, al fine di ascoltare le loro voci, le loro proposte e con l'obiettivo di mobilitarle ad agire», ha spiegato la stessa fonte, all'indomani della nuova mobilitazione dei gilet gialli.

Uma Thurman e Owen Wilson avvistati vicino «gilet gialli»

È senza dubbio una delle strade più famose del mondo. È del tutto normale incontrare star del cinema americano a Parigi, grazie al richiamo glamour della «ville lumière», la Città della Luce. Da un po' di tempo, sugli Champs-Elyseess affluiscono manifestanti infuriati contro l'aumento del prezzo dei carburanti: sabato, star di Hollywood e gilet gialli erano all'appuntamento sulla «strada più bella del mondo» per una nuova giornata di mobilitazione.

Mentre Parigi si tingeva di giallo, Uma Thurman è stata avvistata nella capitale francese, in mezzo ai manifestanti. In una foto postata sul suo profilo ufficiale Instagram, accompagnata dalla scritta «Parigi, oggi. Arrivano gas lacrimogeni e crs (polizia antisommossa)», è apparsa in mezzo ai manifestanti a place Saint-Augustin, nell'ottavo arrondissement.

Non distante, giornalisti e internauti hanno riconosciuto Owen Wilson, intento a passeggiare per le strade limitrofe agli Champs-Elysees. L'attore è stato poi avvistato vicino alle forze dell'ordine a rue de Rivoli.