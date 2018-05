Nella guerra dei dazi Trump incassa la prima sconfitta: la Cina impone la revoca sui dazi a Zte

WASHINGTON - Forse è la rappresentazione più plastica delle catene che avvolgono il mondo attuale, catene impossibili da spezzare. Un esempio che giunge dagli Stati Uniti e lancia le sue ombre sull'Italia, che in questi giorni prova a formare un governo dalla chiara impronta nazionalista sovranista. Se non ce la fanno gli Usa, se non ce la fa l'uomo più potente del mondo, se non ce la fa prima potenza econimica e militare del pianeta, chi può tentare l'operazione d riportare la produzione dell'indistria pesante in occidente?

Trump e la Cina, un rapporto complicato

La marcia indietro del presidente statunitense rispetto il bando dei componenti elettronici made in China delle Zte lascia il segno, e si pone come punto di chiarezza rispetto idee di sovranismo economico in grado di fermare, o quanto meno rallentare, la distruzione del settore primario in occidente.

Tutto nasce dai dazi imposti dal presidente Usa sulle importazioni di acciaio e alluminio, ai quali rispose la Cina con dazi per miliardi di dollari sui prodotti agricoli in arrivo dagli Stati Uniti. Un vera guerra commerciale, come promessa da Donald Trump in campagna elettorale, con conseguenze molto pesanti soprattutto per l’industria cinese. La firma della legge circondato da operai con caschetto e tuta blu, firma con pennarellone come al solito, appare un lontano ricordo. Una storia complessa quella dei dazi Usa verso il resto del mondo, alineare: come tutte le decisioni di Donald Trump.

Solo poche settimane fa, il presidente Usa mette sotto accusa la Nte, colosso di Shenzen e fornitore globale di conduttori e microchips, denunciandola di violazione rispetto sanzioni degli Usa verso l’Iran. il presidente voeva centrare un doppio risultato: far fuori un concorrente asiatico e colpire l'Iran.

La partita quindi assume una scala ancora più importante, perché si sposta dal piano economico commerciale a quello politico internazionale.

La decisione passa quasi inosservata se rapportata ai dazi su acciaio e alluminio, per non parlare dell'idea di attaccare direttamente le importazioni di autovettura negli Usa che sta girando in questi giorni nell'entourage presidenziale Usa.

Xi Jin Ping risponde

La Cina - un paese che solo due settimane fa ha festeggiato colui che invitò le masse oppresse operaie a spezzare le catene del capitalismo e dell'oppressione, la celebrazione del bicentenario della nascita di Kerl Marx da parte del presidente Xi Jin Ping è stata trionfale – ha subito annunciato che vi sarebbero stati licenziamenti di massa a Shenzen a causa della decisione Usa. E dalle parole si è passati immediatamente ai fatti, anche perché l’assenza di un sindacato rende la Cina il paese perfetto per questo genere di ritorsioni.

Ma, nel momento in cui gli operai della Zte venivano licenziati su due piedi, i dazi cinesi sui prodotti agricoli statunitensi creavano scompiglio nell’elettorato rurale, e iper nazionalista tradizionalista,di Donald Trump. Elettorato che mandava, e manda, chiari segnali di insofferenza e minaccia di far perdere il presidente Usa alle prossime elezioni di medio termine.

La Cina di Xi Jin Ping appare come il vero alfiere della globalizzazione economico, l'ha anche rivendicto a Davos solo pochi mesi: sa di essere la fabbrica del mondo, sa di avere condizioni culturali e demografiche per esserlo in eterno.

La guerra dei dazi si rivela quindi per quello che è: un campo di battaglia dove se si vogliono cambiare i rapporti di forza economici, fondati sul primato del costo più basso e delle esportazioni, è necessario avere un tendenza al martirio politico. E il presidente Donald Trump non ha alcuna intenzione di combattere un guerra giusta per poi risultare egli l’unico sconfitto.

Così ieri ha twittato un messaggio molto conciliante verso i cinesi rabbiosi, in cui di fatto fa marcia indietro rispetto le sanzioni su Nte proprio perché «troppi posti di lavoro si sono persi in Cina». Ma, in realtà, troppo consenso stava perdendo nel suo elettorato rurale.

Ma, quella che può apparire come una capriola, in realtà è una scelta obbligato prorprio dall'industria Usa dei micrichips.

Come riportato da Il Sole 24 Ore: «Acacia Communications e Oclaro - che hanno assistito impotenti a un crollo delle loro azioni - per motivi fin troppo facili da comprendere, se consideriamo che nel 2017 Zte ha acquisito dai suoi 211 fornitori americani beni e servizi per 2,3 miliardi di dollari. Tra le aziende statunitensi che intrattengono rapporti commerciali con Zte ci sono anche nomi noti come Qualcomm, Intel e Alphabet. Si stima che le imprese americane forniscano dal 25% al 30% dei componenti utilizzati nelle apparecchiature di Zte».

Senza soluzione?

Il sistema economico globalizzato dispiega tutta la sua forza nel momento in cui le sanzioni verso un paese importatore colpiscono i fornitori interni. Solo pochi anni fa il presidente di Fca Sergio Marchionne fu accusato di aver de localizzato in Polonia la costruzione della Fiat 500». Marchionne rispose che il 90% dei pezzi di cui è composta la 500 è fabbricato in Italia e in Polonia viene fatto solo l’assemblaggio finale.

Risulta chiaro quindi come il sistema creato sia, apparentemente, perfetto.