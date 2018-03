New York, 3 donne costrette a togliere il velo islamico ottengono indennizzo

NEW YORK - L'amministrazione di New York ha accettato di corrispondere 180.000 dollari a titolo di indennizzo a tre donne che erano state obbligate dai poliziotti a togliere il velo islamico in occasione delle foto segnaletica. L'avvocato delle tre donne, che riceveranno 60mila dollari ciascuna, Tahanie Aboushi, ha spiegato quanto deciso dal tribunale di Brooklyn: «E' un passo nella direzione giusta» fatto con «sforzi comuni» per migliorare le modalità usate dagli agenti. «La soluzione per la questione in oggetto è stata la migliore nell'interesse di tutte le parti interessate», ha commentato un portavoce del tribunale. Due delle donne erano state arrestate nel 2015, la terza nel 2012.

(fonte afp)