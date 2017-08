Francia, a 100 giorni dall'elezione, solo il 37% dei francesi è soddisfatto di Macron

PARIGI - Solo il 37% dei francesi sono soddisfatti della gestione del presidente Emmnauel Macron, all'Eliseo da poco più di cento giorni: è quanto risulta da un sondaggio della Harris Interactive. Nonostante l'alto profilo diplomatico, Macron - eletto al ballottaggio con il 66% dei voti - ha incontrato non poche difficoltà in politica interna, soprattutto sui tagli al bilanci delle forze armate culminate con le dimissioni del comandante in capo dell'esercito.

Primi ostacoli

Inoltre a settembre lo attendono i primi scioperi proclamati contro le riforme economiche e del mercato del lavoro, fortemente osteggiate dai sindacati e che peraltro non godono del sostegno della maggioranza dell'opinione pubblica: solo il 46% degli intervistati si è detto favorevole contro un 52% di contrari. Macron ha già avvertito di voler introdurre le riforme attraverso lo strumento dei decreti: un approccio che gode del favore del 35% degli intervistati, mentre il 65% si è dichiarato contrario. Il sondaggio è stato effettuato su un campione di 994 persone, senza che sia stato indicato alcun margine di errore.