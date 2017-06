Venezuela, attacco alla Corte Suprema con un elicottero: «Atto terrorista»

CARACAS – Atto terrorista a Caracas, così lo ha definito il Governo del Venezuela, dove ieri un elicottero della polizia ha attaccato le sedi del Ministero dell’Interno della Corte suprema tra numerosi spari e il lancio di almeno quattro bombe granate. Dell’atto è stato anche pubblicato un video (che si può vedere QUI) realizzato dallo stesso agente responsabile dell’atto. Nel video-manifesto, si richiama i militari a unirsi, insieme al popolo, contro Nicolas Maduro.

Atto terrorista

Secondo il presidente Maduro si tratta di un «atto terrorista» e il poliziotto Oscar Perez, che ha organizzato il tutto, sarebbe collegato all’ex governo Chavez. L’atto, sempre secondo il presidente, farebbe parte di una «offensiva insurrezionale della destra estremista», che vanta anche l’appoggio di governi stranieri. Ora la capitale venezuelana è blindata con un massiccio dispiegamento di forze di sicurezza. Durante una breve trasmissione a reti unificate, il ministro per la Comunicazione, Ernesto Villegas, ha raccontato cosa sarebbe accaduto e riportato la dinamica dell’attacco. Ha poi avvisato che il pilota dell’elicottero è attivamente ricercato dalle forze di sicurezza, e che sarebbe anche sotto inchiesta perché avrebbe avuto rapporti con la Cia e con l’ambasciata americana a Caracas. Anche il generale Miguel Rodriguez Torres, ex ministro degli Interni e della Giustizia del Governo Maduro, pare sia implicato nell’atto secondo quanto dichiarato da Villegas il quale, senza nominarlo apertamente, ha affermato che Torres «ha ammesso pubblicamente di essere in contatto con la Cia».