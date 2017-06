All’urlo di «Allah Akbar», un uomo accoltella agente in aeroporto del Michigan

MICHIGAN – Ha aggredito e colpito al collo con un coltello un agente al grido di «Allah Akbar». Così è stato subito bloccato dagli agenti per possibile atto terroristico, su cui ora sta indagando l’FBI. Il fatto è avvenuto ieri all’aeroporto del Michigan (Usa) dove un certo Amor Ftouhi, di 50 anni, ha aggredito con un coltello un tenente a riposo, Jeff Neville, al Bishop International Airport di Flint gridando: «Avete ucciso persone in Siria, Iraq, Afghanistan e stiamo tutti per morire». Non appena l’hanno bloccato, Ftouhi avrebbe chiesto agli agenti il perché non lo uccidessero, riportano le prime testimonianze. L’assalitore, dopo l’identificazione, è risultato essere un cittadino canadese residente a Montreal, in Quebec, ma di origine tunisina. Sarebbe giunto negli Usa il 16 giugno scorso. Dopo l’accaduto, l’FBI ha aperto un’indagine sull’episodio con il possibile movente di ‘atto di terrorismo mirato’.

Chi è Ftouhi

Sul profilo personale di Amor Ftouhi, su Facebook, si legge che l’uomo avrebbe studi universitari, ha frequentato la facoltà di Scienze umanistiche e sociali a Tunisi e poi un college in Quebec. Avrebbe poi lavorato per una compagnia di assicurazioni canadese. Di ‘amici’ ne avrebbe pochi, soltanto tre con cui condivide post in arabo. Prima di compiere il gesto insano, Ftouhi pare si sia fermato in uno dei ristoranti dell’aeroporto. Dopo essersi recato nella toilette, avrebbe lasciato lì un borsone e uno zainetto che aveva con sé, per poi uscirne poco dopo brandendo un coltello, che avrebbe utilizzato per l’aggressione all’agente.

Il ferito

Il poliziotto ferito non si sarebbe accorto di quanto stava per accadere fino a che Ftouhi, arrivandogli dalle spalle, non ha iniziato a colpirlo al collo e alla schiena con un coltello da caccia. Ora il poliziotto è in ospedale in condizioni critiche ma stabili. Subito dopo l’accaduto l’aeroporto è stato evacuato e molti voli sono stati cancellati, mentre altri hanno subito ritardi. Tuttavia, a parte l’agente accoltellato, non vi sarebbe stata alcune conseguenza invece per i passeggeri in transito nell’aeroporto.