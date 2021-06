Corsi di management: l'offerta formativa di SDA Bocconi

SDA Bocconi è un luogo frequentato da studenti che desiderano ritagliarsi un ruolo nel mondo del lavoro, ma anche da tutti quei professionisti che hanno bisogno di rivedere le proprie strategie di management e desiderano usufruire di corsi di aggiornamento di ottimo livello.

Le lezioni, in questo periodo storico effettuate soprattutto online, consentono di mettere a punto le proprie strategie di gestione, indipendentemente che si parli di piccole, medie e grandi aziende, che operino nel privato o nella pubblica amministrazione.

Il mercato, infatti, tende a subire particolari oscillazioni sollecitato da una situazione economica critica in tutto il pianeta e per questo è necessario elaborare tutta una serie di strategie atte a superare questa situazione di difficoltà.

In linea generale, comunque, un buon leader deve possedere tutti gli strumenti per permettere uno svolgimento fluido del lavoro dei suoi dipendenti, facendosi rispettare per il carisma che è capace di trasmettere e le linee guida che offre all'azienda.

Gli indirizzi dei corsi SDA della Bocconi

L'offerta di SDA Bocconi si basa su una serie di corsi diversificati, improntati sul management in linea generale o su un ambito più specifico come ad esempio quello della comunicazione.

In tal senso molto interessante è il modulo sullo storytelling, cioè sulla capacità delle società di farsi conoscere al grande pubblico attraverso la promozione della storia del brand, resa interessante con l'introduzione di aneddoti spendibili sul mercato.

Saper trasmettere correttamente il proprio messaggio è un'arte che necessita di essere appresa da esperti del settore, che sappiano codificare assieme all'iscritto un linguaggio che possa risultare quanto più possibile efficace nei confronti del target di riferimento.

Di tenore più pragmatico è invece il Programma di Sviluppo Manageriale Intensivo, giunto alla sua 77a edizione. L'obiettivo è quella di fornire al professionista una visione a 360 gradi del panorama di riferimento, aiutandolo ad elaborare una serie di strategie vincenti che possa spendere nei confronti dei suoi dipendenti e verso l'esterno.

L'attenzione è posta sullo sviluppo delle doti relazionali, essenziali per far funzionare i rapporti di subordinazione, e sul concetto di leadership, da imporre con carattere e decisione cercando il rispetto dei collaboratori e non il loro timore. Lo scopo è creare una figura in grado di ottenere rispetto, nel breve e lungo termine, senza mai perdere il timone della propria azienda.

Il rischio, infatti, è che utilizzare metodologie sempre uguali possa negli anni creare un senso di mancata crescita e una perdita della meta da raggiungere, che deve invece essere sempre ben chiara sia ai quadri dirigenziali che a tutti i sottoposti che partecipano attivamente alla realizzazione del business.

Alcuni corsi sono dedicati alle PMI, che presentano un funzionamento interno diverso dalle grandi realtà e necessitano di una formazione del tutto differente, creata ad hoc nel rispetto delle esigenze specifiche.

Un settore in forte ascesa è anche quello dell'HR management, che viene trattato da professionisti del settore per ottenere dimestichezza con le nozioni di base e avanzate, e gli skill specifici.

In particolare saranno trattati i temi della programmazione di sistemi di carriera e di ricompensa, in modo da riuscire a realizzare percorsi equi e corretti sia all'interno delle grandi aziende che in quelle di dimensioni più ridotte.

Infine, terminiamo con una soluzione applicabile in molti settori, come quella della Direzione Generale per ottenere il successo dell'impresa.

Coloro che sceglieranno di partecipare ad un corso SDA Bocconi assimileranno capacità analitiche di livello superiore, così come competenze valutative e decisionali che permetteranno di compiere le scelte migliori anche in situazioni di estrema difficoltà o in tempi particolarmente ridotti.