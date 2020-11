Riforma Irpef, verso indagine congiunta Camera e Senato

Dopo la commissione Finanze della Camera anche quella del Senato ha dato il via libera ad un'indagine conoscitiva sulla «riforma dell'Irpef e altri aspetti del sistema tributario». L'indagine, approvata all'unanimità da tutti i partiti, dovrà concludersi entro il 30 giugno 2021 e si articolerà in un ricco programma di audizioni, dal ministro dell'Economia a Bankitalia, dall'Agenzia delle Entrate alle imprese, i sindacati, esperti.

Avendo approvato «lo stesso programma», l'obiettivo è quello di procedere in «congiunta», ha spiegato il presidente della commissione Finanze di Montecitorio Luigi Marattin, precisando che «l'abbinamento» è ora «in mano ai presidenti dei due rami del Parlamento», Fico e Casellati.

Obiettivo dell'indagine conoscitiva, si legge nel programma, è quello di «individuare le criticità dell'attuale Irpef, esaminare le possibili e alternative opzioni di riforma, e analizzarne l'eventuale impatto sull'efficacia e efficienza del prelievo tributario, sulla distribuzione del reddito e sulla crescita economica».

Marattin: «Aprire un cantiere sulla riforma»

«Non vogliamo rinunciare - ha detto Marattin durante una conferenza stampa tenuta insieme al presidente della commissione Finanze di Palazzo Madama Luciano D'Alfonso - all'opportunità per tempo e in maniera appropriata» di affrontare «quello che verrà dopo il Covid» e di poter «aprire un cantiere sulla riforma dell'Irpef che da qualche mese è nell'agenda del governo e della maggioranza e finora fatica a decollare».

L'indagine, ha proseguito, vuole essere una opportunità di approfondimento e confronto «serio» con gli «stakeholder» e le «migliori menti del Paese», «su cosa non vada sull'Irpef che sta per compiere 50 anni» e che «da allora si è molto usurata», per «capire come mettere mano seriamente alla nostra imposta principale».

L'Irpef, ha sottolineato, è «la principale imposta italiana». Nel 2019, ha raccolto un gettito complessivo - misurato in termini di competenza giuridica - di 191,602 miliardi (a cui si aggiungono 16,89 miliardi di gettito derivante dalle addizionali locali) pari al 75% del gettito da imposte dirette e al 40% del complesso delle entrate tributarie del bilancio dello Stato.

D'Alfonso ha voluto evidenziare tre caratteristiche: le due commissioni «procedono insieme», il tema della riforma dell'Irpef «è anche nell'agenda della pubblica opinione, c'è una domanda in questa direzione» e la «terza, che va patrimonializzata, è che su questo argomento esiste un preciso nodo nell'agenda delle priorità del governo». Sono tre caratteristiche che possono alimentare un «lavoro fruttuoso che dobbiamo fare come Parlamento affiancando e nutrendo il lavoro del governo».

Al momento l'elenco degli auditi comprende:

il ministro dell'economia e delle finanze;

il Commissario europeo per l'economia dell'Ue;

la Banca d'Italia;

l'Ufficio Parlamentare di Bilancio;

l'Agenzia delle entrate;

il Dipartimento delle finanze;

l'Istat;

la Corte dei Conti;

la Guardia di finanza;

il Cnel;

la Sogei; Confindustria; Confapi;

R.ETE. Imprese Italia;

i sindacati;

il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria;

l'Associazione dei magistrati tributari;

l'Unione giudici tributari;

le associazioni e gli ordini professionali degli avvocati e dei consulenti tributari;

le associazioni e ordini professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

l'Ordine dei consulenti del lavoro;

Assonime e ulteriori esponenti di organizzazioni nazionali e internazionali e di categorie professionali operanti nel settore fiscale e tributario oltre a esperti e studiosi della materia.

