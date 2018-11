ROMA - Prima il vertice di governo a Palazzo Chigi. A seguire, l'atteso Consiglio dei ministri. Al centro, la risposta ai rilievi dell'Unione europea sulla manovra finanziaria. Al vertice «stretto» i cardini del governo del cambiamento: oltre al premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro e quello dell'Economia Giovanni Tria. La strada è chiara: fornire «chiarimenti» a Bruxelles, spiegando come questa manovra garantisca «più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse non per tutti ma per tanti italiani». E se all'Europa non andrà bene - il chiaro messaggio di Matteo Salvini - poco importa: «Tiriamo dritto».

Gli avvertimenti di Angela Merkel

Intanto da Strasburgo, intervenuta in plenaria per rispondere alle domande degli eurodeputati, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha lanciato un chiaro monito al governo Conte: «L'Italia è un Paese fondatore dell'Ue e ha deciso con gli altri le regole». Per questo, secondo Merkel, sulla questione della legge di bilancio italiana «è importante giungere a una soluzione ed è importante che lo si faccia nel dialogo con la Commissione europea. Lo ha detto anche il premier Conte...».

E quelli del Fmi

Ancora più chiaro il messaggio che arriva dal Fondo Monetario Internazionale nel rapporto stilato dai suoi ispettori al termine della missione annuale a Roma: «L’Italia si assume consistenti rischi a procedere con una manovra espansiva in questa fase, che la lascerebbe molto vulnerabile» a eventuali shock. Perché, come si legge nel rapporto, la materializzazione di shock negativi, «anche modesti», come un rallentamento della crescita o l’aumento degli spread, «farebbe aumentare il debito e aggraverebbe il rischio che l’Italia si ritrovi costretta a dover fare una manovra restrittiva mentre l’economia si sta indebolendo». Da qui la raccomandazione di portare avanti un «moderato e graduale risanamento delle finanze pubbliche» per aiutare e mettere il debito su una traiettoria discendente e ridurre i rischi finanziari.