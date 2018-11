Che cos'è il «Mercato dei cambi», noto anche come Forex

Il mercato dei cambi è un luogo fittizio, dove i partecipanti sono in grado di acquistare, vendere, scambiare e speculare sulle valute di tutto il mondo. Il mercato dei cambi, è formato principalmente da banche, società finanziarie, banche centrali, società di gestione degli investimenti, hedge fund e broker e piccoli investitori.

Il mercato Forex ha caratteristiche e proprietà uniche, che lo rendono attraente per gli investitori che vogliono ottimizzare i loro profitti. Chi è interessato a questo mercato, può rallegrarsi, perché Leaprate sta per essere lanciata in Italia, con la sua carica di guide e consigli utili!

Sono principalmente tre le caratteristiche che lo contraddistinguono:

Elevata liquidità - Il mercato Forex attrae capitali provenienti da tutto il globo, per via dei suoi tanti vantaggi. Tra i benefici principali legati allo scambio di monete, c’è l'enorme quantità di denaro liquido che viene scambiato ogni giorno. Per questo motivo, si tratta del mercato più liquido del mondo. Ventiquattro ore al giorno, sei giorni a settimana - Nel Forex, mentre chiude un importante mercato di una qualche luogo del mondo, ne apre un altro da qualche altra parte. Ad esempio, mentre chiude il mercato asiatico, apre quello europeo e mentre quest'ultimo sta per giungere al termine delle giornate di contrattazioni, si apre quello americano. È un ciclo continuo, 6 giorni su 7 (fonte Finanza OnLine). Ciò consente a tutti di fare trading, indipendentemente da quanto tempo libero hanno a disposizione. Leva finanziaria - Nel mercato Forex, gli investitori possono utilizzare una delle leve finanziarie più alte del mondo. Si tratta certamente di un'arma a doppio taglio, ma se utilizzata in modo corretto, può incrementare i guadagni a vista d'occhio. Gli investitori che hanno 1.000€ sul conto e usufruiscono di una leva di 100:1, ad esempio, possono utilizzare il proprio saldo, come se avessero 100.000€!

Il mercato finanziario più grande del mondo

Il mercato dei cambi è unico per diversi motivi, ma soprattutto per le sue dimensioni. Per via del numero elevato di soggetti che vi prendono parte, il volume degli scambi è molto grande, facilmente il più grande di tutto il mondo.

Ad esempio, secondo la BIS (Bank for International Settlements), proprietaria di sessanta banche centrali, nel mese di aprile nel 2016 (fonte interna) il trading sui mercati valutari ha fatto registrare una media di 5 trilioni di dollari di scambi al giorno!

Benefici legati all'uso del mercato Forex

Diversi elementi differenziano il mercato Forex da altri mercati. Innanzitutto, i soggetti coinvolti, devono seguire meno regolamenti, poiché il mercato dei cambi, non è supervisionato da alcun organo centrale. Inoltre, non ci sono commissioni da pagare, come avviene per altri mercati finanziari e siccome il mercato è aperto 24 ore al giorno, si può fare trading a qualsiasi ora.

Ecco perché, molti lo «utilizzano» come un secondo lavoro per aumentare i guadagni. A questo punto, non vi resta che scoprire il mercato Forex attraverso le numerose guide che potete trovare online e che vi permetteranno di cambiare la vostra vita economica.