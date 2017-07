L'Orchestra di autistici incanta con la Marcia Trionfale dell'Aida

ROMA - Ecco la versione della Marcia Trionfale dall'"Aida" di Giuseppe Verdi, suonata dall'Orchestra Sinfonica "La nota in più", composta da ragazzi autistici e insegnanti. L'orchestra si è esibita all'Auditorium San Giovanni Bosco a Bergamo (Colognola) per la Festa della Musica Europea. Uno spettacolo musicale di "Spazio Autismo». Maggiori sono le visualizzazioni del video, maggiori gli introiti che serviranno a sostenere il progetto. L'Orchestra Sinfonica "La nota in più" Senior, composta da 15 musicisti speciali e 18 operatori e musicisti professionisti, ha all'attivo più di 50 concerti in luoghi prestigiosi e legati a importanti manifestazioni. Nel 2012 è nata una seconda Orchestra Sinfonica che ha recentemente debuttato con un concerto a Suisio. L'orchestra Junior è formata da undici persone affette da autismo e disabilità cognitiva con i loro formatori.