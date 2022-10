Addio a Jerry Lee Lewis, morto a 87 anni il cantante leggenda del rock and roll

Jerry Lee Lewis, il famosissimo cantante di Great Balls of Fire, è morto all'età di 87 anni, ha confermato il suo agente. Uno degli ultimi sopravvissuti dell'età d'oro del rock 'n' roll, la sua vita è stata anche segnata da scandali e violenze. La sua carriera è stata brevemente interrotta quando, all'età di 22 anni, ha sposato la cugina di 13 anni Myra Gale Brown. L'agente di Lewis lo ha descritto come «forse l'ultima vera, grande icona della nascita del rock'n'roll».

Il portavoce Zach Furman ha riferito che Lewis è morto venerdì mattina nella sua casa di Memphis, in Tennessee. Ciò dopo che la notizia prematura della sua scomparsa era stata diffusa dal sito Tmz all'inizio della settimana. La causa della morte non è stata rivelata. Lewis era stato ricoverato in ospedale all'inizio del 2019 dopo aver subito un ictus, costringendolo a cancellare i suoi concerti primaverili ed estivi programmati per quell'anno.

Di tutti i grandi nomi della musica emersi negli Anni Cinquanta dopo Elvis Presley, nessuno ha personificato «la paura di ogni genitore per i pericoli del rock 'n' roll» più di Lewis, con il suo modo di fare malizioso e il suo ghigno quasi arrogante.

Nato a Ferriday, in Louisiana, Jerry Lee Lewis ha imparato da solo a 9 anni a suonare il pianoforte. E a 14 anni si era esibito per la prima volta in pubblico in un concessionario di auto locale. La sua «Great Balls of Fire» è divenuta uno dei simboli della cultura pop e parte della colonna sonora del film «Top Gun». Il cantante era di recente entrato nella Country Hall of Fame.

Famoso per successi come Whole Lotta Shakin' Goin' On e Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis ha vinto quattro Grammy, tra cui un Grammy alla carriera e due Grammy Hall of Fame Awards. Era stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1986.

Sfacciato anticonformista con un ciuffo biondo ondulato e un ghigno arrogante, Lewis ha portato un tratto nervoso e un'impronta personale al suo mix di country, gospel e rhythm and blues. I primi due successi del cantante-pianista, Whole Lotta Shakin' Goin' On e Great Balls of Fire, furono incarnazioni definitive del fascino primordiale del rock 'n' roll.