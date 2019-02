San Valentino 2019: le destinazioni più popolari e convenienti

La festa degli innamorati si avvicina, ma quali sono quest’anno le destinazioni più ricercate dai viaggiatori italiani e quali le mete più convenienti da raggiungere in aereo durante la settimana di San Valentino? Per rispondere a questa domanda gli specialisti di Liligo, fra i più importanti motori di ricerca voli in Europa, hanno condotto uno studio sulle ricerche effettuate sul proprio comparatore dagli italiani che programmano di partire tra il 13 ed il 19 febbraio 2019. Grazie ai dati raccolti, il team di esperti di Liligo ha pubblicato le classifiche delle 10 destinazioni più ricercate, delle 10 mete più economiche ed infine delle città italiane di partenza più economiche nel periodo di San Valentino.

Quali sono le mete preferite dagli italiani?

Secondo lo studio di Liligo gli italiani preferiscono festeggiare San Valentino all’estero ed in cima ai loro desideri si trova la capitale olandese Amsterdam, seguita da Parigi, considerata la città degli innamorati per eccellenza, e Londra. Proseguendo in questa classifica troviamo la sempre popolare Barcellona e le capitali mitteleuropee di Vienna, Praga e Budapest.

(MovingUp)

E le destinazioni italiane?

All’interno delle destinazioni più ricercate sul motore di ricerca Liligo, si trovano soltanto tre città italiane: Milano, Napoli e Roma. Milano è al sesto posto, Napoli all’ottavo e la Città Eterna al decimo. Risalta subito all’occhio l’assenza, in questa speciale classifica, di città come Venezia e Verona, considerate da sempre le località più romantiche d’Italia.

E per coloro che vogliono risparmiare?

L’indagine di Liligo si è concentrata anche sulle destinazioni che presentano i voli più economici per la settimana di San Valentino. Le prime due mete sono italiane, e più precisamente Napoli e Milano con un prezzo medio dei voli di 48 €. Al terzo posto si trova la capitale spagnola Madrid, con un prezzo medio di 55 €, mentre con appena 1 € in più è possibile volare a Barcellona o Venezia. La presenza di Venezia nella classifica delle destinazioni più economiche, conferma ancora di più la perdita di appeal del capoluogo veneto per San Valentino 2019. Proseguendo nella classifica del risparmio, tra le altre mete si segnalano le città di Roma, Berlino, Parigi, Londra ed Amsterdam.

(MovingUp)

Soltanto le tre città italiane, Barcellona, Londra, Amsterdam e Parigi riescono quindi a coniugare per San Valentino le preferenze di viaggio degli innamorati italiani con la convenienza dei voli. Se invece si prendono in considerazione i Paesi, lo studio mostra che solo la Spagna, il Regno Unito ed i Paesi Bassi si trovano tra i 10 Paesi più economici che includono al loro interno una delle 10 destinazioni più convenienti. Secondo gli specialisti di Liligo, gli altri Paesi più economici per il periodo di San Valentino sono: Bulgaria, Lussemburgo, Malta, Belgio, Slovacchia, Romania e Macedonia.

Quali sono le città italiane di partenza più economiche?

La ricerca di Liligo svela infine quali sono gli scali aeroportuali italiani di partenza con i voli più economici per San Valentino. Al vertice di questa classifica troviamo gli aeroporti di Napoli, Roma e Milano, seguiti dagli scali di Bologna, Bergamo, Catania, Bari, Firenze, Pisa e Venezia.