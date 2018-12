Regalati una vacanza per mare, noleggia una barca a vela

Siamo a dicembre, Natale è vicino, il freddo è arrivato e come ogni anno si pensa ai regali, alle feste imminenti e alle vacanze! In inverno possono essere diverse le opzioni di viaggio, quella che vi consigliamo noi è insolita ed unica nel suo genere: noleggiare una barca. Contrariamente a quanto si possa pensare una vacanza a vela non è per pochi e non è per nulla scomoda, anzi. Si può decidere per imbarcazioni più confortevoli, come dei catamarani intorno ai 45 e 50 piedi, ideali per la famiglia o per un gruppo di amici che vuole festeggiare il Natale al caldo; nelle mete caraibiche infatti il catamarano è la soluzione migliore visto che pesca poco e ci si può avvicinare di più alla costa. Per chi invece vuole sperimentare un viaggio più sportivo si può pensare alla barca a vela, gli spazi sono diversi da quelli del catamarano, ma esistono barche a vela pensate anche per chi ama una crociera comoda complete di ogni comfort. Spesso chi non ha mai noleggiato una barca considera questo viaggio come poco accessibile e economicamente non sostenibile, sbagliato! Si può noleggiare una barca con un budget contenuto, ci sono offerte ai Carabi per gennaio che partono da € 2400 per un 4 cabine, dove si può stare a bordo in 8 persone. Viene da chiedersi però, se non si ha alcuna conoscenza nautica come si può fare per noleggiare una barca? Bene, basta richiedere uno skipper alla società di charter, e di norma può avere un costo di € 150-180/giorno più vitto. Alla fine il costo totale non è così poi più alto che per un viaggio via terra e in più avrete il vantaggio di raggiungere baie e spiagge che difficilmente potreste raggiungere in altri modi.

(Globe Sailor)

Noleggiare una barca con skipper, come funziona? - Se è la vostra prima volta per mare, e vi piacerebbe davvero trascorrere il Natale o l’inverno al caldo a bordo di una barca a vela, la soluzione migliore è noleggiare una barca con skipper. Lo skipper viene fornito dalla società di charter e si occupa della navigazione e di pianificare l’itinerario con voi in funzione del meteo e dei vostri desideri. Se si noleggia una barca a vela, bisogna considerare una cabina per lo skipper, se invece si opta per un catamarano, di solito ha la sua cabina a prua. Se poi amate il relax a 360° e non avete alcuna voglia di occuparvi della pulizia e della cucina si può anche richiedere una hostess come extra. A quel punto non avrete altro a cui pensare se non che godervi la navigazione e il mare. Gli itinerari sono pensati per permettervi di visitare con tranquillità le destinazioni e i tratti a vela sono di solito brevi, non temete quindi per il mal di mare, potrete adattarvi alla vita a bordo e a fine viaggio scoprirvi degli ottimi marinai!

(Globe Sailor)

A questo punto: dove andare? Quale destinazioni? Se vi piace viaggiare in inverno per fuggire dal clima rigido, potete optare per un viaggio al caldo, facile da raggiungere via Parigi, sono la Martinica o Guadalupe, mete caraibiche per eccellenza, oppure se vi piace immaginare il vostro prossimo viaggio a vela in estate nella culla del Mediterraneo, potete noleggiare una barca nella Sardegna nel nord e veleggiare verso il sud della Corsica e verso l’arcipelago della Maddalena. Per chi invece ama l’esotico allora potete scoprire mete come la Tailandia, la Birmania, il Madagascar o la Nuova Caledonia. Globesailor propone soluzioni di viaggio in 150 destinazioni e tutte le flotte di società di charter professioniste possono essere noleggiate con o senza skipper e ci sono proposte per ogni budget.

Contatti: Globesailor – www.globesailor.it - +39.02.94.75.79.10 - contact@globesailor.it