Grado: l'isola del sole da scoprire in bicicletta

Metti una bella giornata di sole e una bicicletta che aspetta solo di essere imbracciata. Se poi ci mettiamo anche che siamo a Grado, elegante cittadina di mare sospesa nell’alto Adriatico fra Trieste e Venezia che annovera un’efficiente rete di piste ciclabili, siamo proprio… a cavallo !

Grazie alla Ciclovia Alpe Adria e alla Ciclabile FVG2, Grado rappresenta una località d’elezione per gli amanti della bicicletta e di chi predilige le vacanze a contatto con la natura. La Ciclovia Alpe Adria, eletta miglior pista ciclabile d’Europa nel 2015, è un affascinante percorso che con i suoi 415 km e circa 30 ore di pedalata, dalle montagne al mare, collega l’Austria al Mar Adriatico terminando la sua corsa proprio a Grado in un susseguirsi di paesaggi unici che portano alla splendida laguna.

Numerosi sono i percorsi «a ruota libera» che narrano la storia del territorio: chilometri di ciclovie, piste ciclabili, strade sterrate e circuiti da grandi campioni in un mix unico di natura incontaminata e perle d’arte, una vera terra promessa per chi ama praticare il ciclismo.

Laguna Palace Hotel, elegante hotel a 4 stelle

Borghi rurali e piccole città storiche in tutto il Friuli Venezia Giulia sono pronte ad accogliere e rigenerare i ciclisti con le specialità dell’enogastronomia locale, mentre il Laguna Palace Hotel, in posizione panoramica affacciato sulla laguna di Grado, rappresenta un’ideale base di partenza per scoprire itinerari incantevoli iniziando dal mare.

Particolarmente apprezzato dalla clientela mitteleuropea, l’elegante hotel 4****S è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza e garantire un’esperienza vivace a contatto con il territorio, ricca di suggestioni, relax, arte, archeologia, natura, divertimento ed emozioni, accogliendo i bikers con servizi personalizzati. Non a caso il Laguna Palace Hotel è parte degli oltre 30 Bike Hotel presenti in tutta la regione, offrendo comodità e accoglienza agli appassionati di bicicletta.

Gli ospiti del Laguna Palace Hotel che desiderano pedalare in totale sicurezza alla scoperta di Grado e dei dintorni avranno a disposizione ogni giorno una bicicletta personale, custodita in garage, dove potranno prevedere anche piccole manutenzioni e riparazioni nella piccola officina attrezzata, e poi tornare per rigenerarsi nella panoramica SPA con piscina e idromassaggio o sorseggiare un drink aspettando il tramonto sul rooftop, concludendo con una deliziosa cena gourmet allo scenografico Laguna Sky Restaurant.

Sostenibilità e attenzione all'aspetto green

Il Laguna Palace Hotel sposa la tendenza del viaggiare lento e consapevole e il desiderio dei viaggiatori - siano essi italiani, tedeschi o austriaci - di fare scelte rispettose durante un’esperienza di viaggio, valorizzando nella sua offerta turistica territoriale la componente esperienziale della vacanza, l’utilizzo dei prodotti locali, con una particolare attenzione alla sostenibilità e all’aspetto green.

Aspetto particolarmente seguito, tanto che l’evento conclusivo dei festeggiamenti previsti per tutta l’estate in occasione dei 130 anni di Grado, sarà proprio dedicato ad un convegno di approfondimento sul turismo sostenibile organizzato in collaborazione con «Mar e Tiaris», progetto di cooperazione per lo sviluppo territoriale.

Anche il Consorzio Turismo di Grado per le celebrazioni dell’anniversario di Grado ha lanciato numerose visite guidate in bicicletta, a piedi e in barca targate Grado130, alla scoperta delle bellezze dell’isola, delle sue spiagge a dimensione di bambino con i suoi bassi fondali, del suo centro storico dal fascino veneziano e della laguna con i suoi tipici «casoni».

Il Laguna Palace Hotel non poteva esimersi dal cavalcare l’onda della sostenibilità e del turismo a contatto con la natura proponendo un’interessante combinazione di soggiorno + tour in bicicletta con servizi su misura e i vantaggi della membership al Club Bike Experience della regione Friuli Venezia Giulia.

Hotel Laguna Palace Grado - Bike and Fun (2 notti cena inclusa)

Una proposta su misura per meravigliarsi della bellezza del territorio in sella alle due ruote. Il pacchetto comprende:

Soggiorno di 2 notti in mezza pensione con ricca colazione e cena (inclusa acqua)

Colazione anticipata (servizio gratuito su richiesta)

Materiale informativo, itinerari e mappe dei principali percorsi cicloturistici

Consulenza personalizzata nella scelta di itinerari e percorsi

Ricovero bici sicuro e coperto dotato di rastrelliere

Angolo dedicato con attrezzi per la manutenzione delle biciclette

Ingresso gratuito al centro benessere dell’hotel dotato di Pool Spa (cuffia obbligatoria), sauna, bagno turco, doccia multisensoriale, percorso Kneipp

Servizio su prenotazione e disponibilità

1 Spa kit a persona, ciascuno comprensivo di 1 accappatoio, due teli e ciabattine

Free Wi-fi

cancellazione gratuita

Quote da € 480 in camera doppia per 2 notti in camera standard vista mare e trattamento di mezza pensione