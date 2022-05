Estate 2022 e vacanze, 7 italiani su 10 non temono il coronavirus

Dopo questi due anni di restrizioni e di pandemia per molti italiani si avvicinano le tanto desiderate vacanze e la maggior parte di loro ha intenzione di partire come al solito. Secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it, l'82% degli italiani vuole andare in vacanza quest'estate e sette su dieci non hanno più paura del coronavirus. Il clima e la qualità dell'alloggio e del cibo rappresentano le loro principali preoccupazioni.

Il team di Jetcost ha condotto un sondaggio nell'ambito di uno studio sulle vacanze degli europei nell'estate del 2022 che ha riguardato 1.500 persone di età superiore ai 18 anni.

Inizialmente a tutti gli intervistati è stato chiesto se avessero intenzione o meno di andare in vacanza quest’estate, e l'82% ha risposto di sì; gli è stato poi domandato se temessero il coronavirus durante le vacanze, e il 71% ha risposto di non avere più timore del Covid.

Vacanze 2022, le principali preoccupazioni degli italiani

Per approfondire l’argomento, a tutti gli intervistati da Jetcost.it è stato chiesto quali fossero le loro maggiori preoccupazioni e cosa sarebbe dovuto accadere per considerare la loro vacanza rovinata; da un elenco di risposte dovevano scegliere cinque alternative che rappresentassero le loro principali preoccupazioni e queste sono state le risposte più comuni:

Trovare brutto tempo (80%) Il cibo dell'hotel non era di buona qualità (72%) La sistemazione non era come quella prevista (65%) Ammalarsi (non di coronavirus) (59%) Avere spese impreviste (57%) La camera era più piccola del previsto (45%) Il cibo al buffet era scadente (41%) Il servizio dell'hotel non era buono (37%) Essere chiamati a causa di un problema sul lavoro (29%) Avere un compagno fastidioso durante le escursioni (23%)

A tutti i partecipanti al sondaggio è stato anche chiesto se avessero intenzione di usare la mascherina in vacanza dove non era obbligatoria e il 69% ha risposto che non l’avrebbe mai usata, l'11% che l'avrebbe usata sempre, mentre il 20% ha risposto che avrebbe deciso in base all’affollamento dei luoghi.

Infine, alla domanda sul motivo per cui non hanno più paura del coronavirus, le risposte più popolari sono state: perché l'ho già avuto (58%), perché sono vaccinato (17%), perché queste varianti sono meno gravi (15%) e perché sono stato a contatto diretto con una persona positiva e non l'ho contratto (10%).

Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing di Jetcost, ha dichiarato: "Quest'anno più che mai ci meritiamo una bella vacanza estiva, soprattutto dopo gli ultimi due anni e tutto quello che abbiamo passato; sembra anche che le persone abbiano abbandonato la paura del coronavirus, sia perché molti italiani l'hanno già avuto sia perché gli effetti delle nuove varianti sembrano più blande e ci si preoccupa di più del maltempo o della scarsa qualità delle strutture ricettive rispetto a quanto sperato. Jetcost invita tutti gli italiani a godersi le meritate vacanze quest'estate e a rispettare le regole sull'uso delle mascherine nei luoghi in cui il loro uso è obbligatorio o consigliato.»