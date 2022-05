Abiti eleganti da cerimonia per le mamme degli sposi: idee e tendenze 2022

Il giorno del matrimonio rappresenta una data fatidica non solo per la coppia ma anche per due donne molto speciali: le mamme degli sposi. Non è mai troppo presto per pensare al look da sfoggiare in occasione delle nozze, scegliendo con cura gli abiti eleganti da cerimonia al fine di creare un outfit impeccabile e indimenticabile.

Qual è il look perfetto per la mamma della sposa e dello sposo? Indubbiamente quello che riesce a valorizzare la silhouette ed esaltare le forme, che è in grado di donare eleganza senza tempo e di esprimere grazia e semplicità.

La scelta deve prendere in considerazione le preferenze personali senza trascurare i trend più attuali, tuttavia l’abito da cerimonia ideale è quello che rende la donna consapevole della propria bellezza adattandosi perfettamente a tutte le forme, anche le più morbide.

Marina Rinaldi, Palazzo Marulli (Marina Rinaldi)

Abiti da cerimonia: le tendenze più attuali

I modelli da cerimonia per la primavera-estate 2022 si caratterizzano per i tagli originali le linee suggestive, studiate ad hoc per esaltare le forme anche grazie alle geometrie particolari e alle sovrapposizioni creative.

Via libera alle asimmetrie e allo stile monocromatico, da rendere unico attraverso ricami ed inserti preziosi. Le tonalità più richieste per gli outfit da cerimonia spaziano dai colori pastello alle tonalità più accese e luminose, perfette sia per il giorno sia per la sera.

Focalizzando l’attenzione sui capi indossati dalla madre della sposa e dello sposo, inoltre, è sempre preferibile attenersi ad alcune linee guida evergreen, regole di stile sempre valide in base al dress code da cerimonia:

non indossare un abito bianco , riservato esclusivamente alla sposa, optando per il nero solo in caso di cerimonia programmata di sera;

, riservato esclusivamente alla sposa, optando per il nero solo in caso di cerimonia programmata di sera; evitare le scollature eccessive e coprire le spalle qualora la cerimonia si svolga in chiesa, optando ad esempio per una giacca o uno spolverino elegante, soluzioni pensate per aggiungere raffinatezza a qualunque capo;

eccessive e coprire le spalle qualora la cerimonia si svolga in chiesa, optando ad esempio per una giacca o uno elegante, soluzioni pensate per aggiungere raffinatezza a qualunque capo; via libera ai pantaloni , preferendo modelli dal taglio lineare che slancino la figura ed enfatizzino la silhouette;

, preferendo modelli dal taglio lineare che slancino la figura ed enfatizzino la silhouette; preferire un abito dotato di maniche lunghe o a tre quarti, evitando top e canotte che lascino le braccia completamente scoperte;

o a tre quarti, evitando top e canotte che lascino le braccia completamente scoperte; scegliere un abito lungo solo qualora la cerimonia si svolga di sera.

Abito cerimonia (Marina Rinaldi)

Eleganza e semplicità sempre al primo posto

Affidarsi ai professionisti del settore è sempre la strada giusta da percorrere per essere sicure di trovare abiti eleganti da cerimonia ricercati, raffinati e caratterizzati da una buona qualità sartoriale.

Puntando sulla qualità e sull’esclusività, il brand Marina Rinaldi cura lo stile femminile nei minimi dettagli: la collezione elegante, in particolare, è pensata per andare incontro alle richieste delle donne che desiderano valorizzare la loro femminilità indossando abiti glamour e accessori chic, puntando sulle preziose rifiniture e sui ricami che fanno sempre la differenza.

Gli outfit proposti sono un connubio perfetto tra raffinatezza e modernità, caratterizzati da tessuti luminosi che spaziano dalla seta all’organza, dal leggero georgette al pizzo ricamato, dall’intramontabile chiffon al triacetato.

Esaltare la bellezza delle donne curvy a trecentosessanta gradi è la mission principale di Marina Rinaldi, che presso gli store fisici mette a disposizione accessorizing e servizi di sartoria dedicati anche grazie al supporto di esperti Personal Stylist.