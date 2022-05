Strutture ricettive: la competitività passa anche per l'arredamento degli ambienti

Il settore alberghiero è un mercato altamente competitivo, in cui è particolarmente difficile far emergere la propria azienda, soprattutto nell’ambito degli hotel di lusso. Una soluzione per distinguersi dalla concorrenza è creare un’identità unica, sfruttando l’arredamento per realizzare un ambiente originale, distinto ed esclusivo.

D’altronde, i clienti delle strutture ricettive sono sempre più attenti allo stile e alla personalità della location, dall’allestimento degli spazi comuni alle camere private. Ogni elemento di un hotel moderno che vuole posizionarsi deve essere curato nei minimi dettagli, trasmettendo quella sensazione di unicità che permette di soddisfare l’ospite e consolidare al contempo anche il brand.

L’importanza di serramenti di qualità per gli alberghi di lusso

Un hotel di lusso che vuole distinguersi deve garantire agli ospiti un arredamento impeccabile, in grado di valorizzare il soggiorno e ogni esperienza offerta dalla struttura alberghiera. Elementi da non trascurare sono senz’altro i serramenti, arredi che devono offrire le migliori performance in termini di design, funzionalità ed efficienza energetica.

In questo caso, è fondamentale affidarsi a dei professionisti come gli esperti di Carminati serramenti, realtà con oltre 120 anni di storia, specializzata nella realizzazione di infissi di alta qualità in legno, legno/vetro e legno/alluminio. Nel corso degli anni l’azienda ha firmato prestigiosi progetti nel settore alberghiero di lusso, proponendo soluzioni esclusive per i serramenti grazie alla stretta collaborazione con studi di architettura e un know-how unico di competenze, artigianalità e innovazione.

I serramenti in legno danno quel tocco di classe imprescindibile per un hotel di categoria superiore, con la possibilità di scegliere tra tantissime essenze, formati, colori e decori. Inoltre, infissi e serramenti di qualità assicurano i migliori standard di isolamento termoacustico, per fornire un comfort eccellente ad ogni ospite con il supporto di un design Made in Italy che assicura la cura di ogni dettaglio estetico e funzionale.

Per un tocco più moderno è possibile orientarsi su serramenti in legno e alluminio, elementi perfetti per ambienti in cui sono presenti forme particolari e viene richiesta un’elevata luminosità interna, oltre a comportare una manutenzione minima sempre molto apprezzata nel campo alberghiero. Un’altra soluzione per valorizzare un hotel è rappresentata dai serramenti in legno e vetro, con soluzioni che garantiscono la massima limpidezza e armonia spaziale per un arredamento ricercato e innovativo.

L’arredamento degli hotel di lusso: esclusività e design

Per valorizzare una struttura ricettiva è necessario curare l'arredo interno a 360 gradi, rivolgendosi ad aziende specializzate come Atmosfera arredamento, realtà italiana con una visione e una presenza internazionali in grado di realizzare arredamenti su misura per contract come hotel di lusso e residence esclusivi.

Per arredare una struttura ricettiva di un certo livello, infatti, è necessario un perfetto mix tra il design e l’esclusività degli arredi, un risultato che soltanto il Made in Italy d’eccellenza è in grado di garantire. Allo stesso tempo, bisogna sempre lavorare in base all’identità del brand e al contesto socioculturale in cui l’hotel è inserito, rispettando questi aspetti per consolidare il legame della struttura con il luogo in cui opera e offre i suoi servizi.

Dall’allestimento della hall alla configurazione delle camere da letto, dall’arredamento del ristorante interno al progetto di interior design degli spazi ricreativi, ogni dettaglio deve essere studiato con la massima professionalità senza mai lasciare nulla al caso. Ad esempio, piccoli dettagli come i ganci appendiabiti, le decorazioni delle sedie o dei monogrammi come alternativa ai classici pomelli, possono rendere davvero esclusivo l’arredo di una struttura ricettiva e agevolarne il successo.

Non a caso ogni hotel vuole farsi ricordare, sfruttando non solo i servizi offerti ai clienti ma anche gli elementi dell’arredamento per farsi notare, colpire l’attenzione degli ospiti e offrire loro una sensazione di esclusività che rende speciale un hotel di lusso.

In questi contesti design, qualità dei materiali, ricerca delle forme e innovazione tecnologica devono andare di pari passo, sempre nel pieno rispetto delle richieste del committente per esaltarne l’identità trasmettendola in ogni singolo ambiente della struttura ricettiva.