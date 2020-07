L’importanza dei dettagli nei modelli di cucina

Ernestomeda ha sempre posto grande attenzione al design e all’eleganza delle linee dei suoi progetti di cucina, senza però trascurarne la funzionalità e l’innovazione: è così che Giuseppe Bavuso, art director dell’azienda, ha ideato una serie di elementi innovativi, pratici e funzionali, trasversali a tutti i modelli firmati Ernestomeda.

Cucinare: un’arte giornaliera

Il piano cottura Gourmet, disponibile da incasso o saldato con comandi integrati o sul bordo frontale del piano di lavoro, costituisce un’autentica «chicca di design» che nasce dall’idea di realizzare un piano cottura tradizionale, dotato di una griglia continua in grado di fungere anche da piano d’appoggio.

Per rispettare le pause di cui alcuni alimenti hanno bisogno nel processo di preparazione o per aggiungere ulteriori ingredienti, spesso si ha la necessità di spostare padelle e pentole sullo stesso piano: la griglia continua di Gourmet offre la possibilità di utilizzare come piano d’appoggio tutta l’area a disposizione, a prescindere dalla posizione dei fuochi. Le griglie in ghisa, durevoli e resistenti come quelle delle cucine professionali, creano un percorso geometrico e funzionale che consente di adagiare pentole e tegami di ogni dimensione in equilibrio sui fuochi, in un perfetto mix di praticità ed eleganza. Ideale anche per la cottura wok, Gourmet è caratterizzato da bruciatori a fiamma stabilizzata in grado di ottimizzare i consumi energetici e ridurre le emissioni di sostanze tossiche di oltre il 50% rispetto a quanto stabilito dalle attuali normative.

Il segreto per moltiplicare lo spazio è suddividerlo

La mensola Order sottolinea il rigore delle linee, ma anche la versatilità dei particolari di cui si compone: una sintesi perfetta di eleganza, funzionalità e cura tecnica del dettaglio, in cui l’armonia tra materiali, design e funzionalità moltiplica lo spazio e le soluzioni in cucina.

Order è una vera e propria mensola d’appoggio inseribile nello spazio tra base e pensile, dotata di struttura in alluminio in finitura acciaio Platinum ed elementi in legno Rovere Nordic e Rovere Termotrattato.

Lo spazio tra basi e pensili è infatti una risorsa importante e strategica all’interno dell’ambiente cucina: la mensola Order consente di attrezzare e vivere la zona operativa in modo pratico e fruibile e, allo stesso tempo, essenziale e ricercato.

Trasversale a tutta la gamma di cucine Ernestomeda, Order è capace di dialogare con ogni elemento compositivo, coniugando l’eleganza hi-tech con un design duttile e funzionale.

Applicata allo schienale, la mensola è dotata di un doppio sistema di illuminazione touch a led – sia nel lato inferiore sia superiore – ed è corredata di una serie di accessori curati in ogni dettaglio: dal porta-tablet alle prese cablate, dagli scaffaletti porta-barattoli e bottiglie ai porta-bicchieri, dal portarotolo alle vaschette portaoggetti.

Mensola (Ernestomeda)

La purezza delle forme tra arte e cucina

Il sistema di accessori per cassetti Surf richiama espressamente le composizioni pittoriche di Mondrian, in cui la regolarità delle linee e degli incroci è in armonia con la successione di pieni e vuoti.

Disponibile per cassetti con sponde Legrabox e K-System, Surf è dotato di divisori magnetici removibili di diverse dimensioni, che si adattano alle più svariate esigenze, rendendo lo spazio interno altamente modulabile e personalizzabile. La funzionalità distributiva si coniuga così con l’estetica di una composizione pura e rigorosa, in una perfetta sintesi di ordine e stile che sfrutta ogni centimetro di capienza del cassetto.

Grazie a una vasta scelta di elementi personalizzati per le più svariate esigenze – dal portacoltelli al portaspezie, dal portacapsule al porta-barattoli, fino al porta-pellicole – e grazie alla fruibilità dei divisori removibili e di diverse dimensioni, gli spazi all’interno dei cassetti possono essere modulati e organizzati secondo il proprio gusto e le proprie necessità, per garantire il massimo della funzionalità e della praticità in cucina.