Arredi di design? Situér Milano, stile minimal e 100% riciclabile

Sostenibilità, qualità tailor-made e spirito di collaborazione sono alla base della filosofia di Situér Milano. L’atelier di design si propone infatti come partner per progetti di arredamento, allestimenti, installazioni ed eventi, con arredi di design in acciaio Made in Italy, realizzati artigianalmente e completamente riciclabili. A cui si aggiunge un servizio di personalizzazione a 360 gradi: dalla progettazione alla finitura.

A caratterizzare gli articoli sono il design unico e le linee minimali, che si arricchiscono dell’inconfondibile cifra stilistica dell’atelier: l’innovativa piegatura a «C», registrata come disegno e modello comunitario. Oltre a rappresentare un’innovazione in termini estetici, questa particolare lavorazione elimina la saldatura. Il processo produttivo risulta quindi completamente eco-friendly e gli arredi sono riciclabili al 100%.

Quanto agli arredi in catalogo, ci sono scaffalature, armadietti, espositori, tavoli, stender, sedute. E poiché sono i dettagli a fare la differenza, Situér Milano ha inserito nella propria offerta intriganti collezioni di accessori di design: vasi, contenitori, lampade, portabottiglie, paravento e molto altro.

Tutti acquistabili, con la comodità di pochi tap sullo smartphone, su www.situermilano.it. L’atelier propone anche soluzioni di noleggio e un servizio di personalizzazione, con la possibilità di modificare design, finiture e materiali dei prodotti.

Sono tre le collezioni di Situér Milano: Pop Corn[er], CONFINE e BOUTIQUE. Realizzata in collaborazione con la designer Federica Paoli, CONFINE è concepita per sovvertire la percezione dell’angolo, normalmente identificato come confine dell’oggetto, sostituito da una sinuosa e inaspettata forma plastica: la curvatura.

BOUTIQUE è la collezione, anch’essa firmata da Federica Paoli, in cui gli arredi si distinguono per design minimal e colorazioni accattivanti. Scaffalature, espositori, sgabelli e stender perfetti per l’arredamento per negozi di abbigliamento e showroom. Tra i prodotti di punta c’è lo stender PLIÉ.

Pop Corn[er] invece è la linea espressione della partnership con il tape artist NOCURVES, in cui gli arredi di Situér Milano si uniscono alle opere dell'artista. Un connubio di grande pregio, esaltato dall’uso di forme minimal, per una collezione unica nel suo genere.