Tendenze d’arredo autunno 2020, tutte le novità «vintage» dell’interior design

Il 2020, almeno per l’interior design, è stato un anno ricco sorprese. Sono tornati in voga molti elementi d’arredo che per anni erano rimasti ai margini, inseriti in un contesto moderno.

Chi sta programmando in vista del prossimo autunno un restyling della propria abitazione, che si tratti di semplice relook o di una ristrutturazione completa, può passare in rassegna i trend di arredo del momento, molti dei quali incentrati sulla rivisitazione di elementi vintage - rinnovati e improntati a originalità, comfort ed eleganza - per trovare lo stile di riferimento che meglio si adatta ai gusti e alle esigenze, con soluzioni estetiche ed abitative su misura.

Vediamo insieme le principali tendenze di arredo di questo 2020 che detteranno le linee dell’interior design anche nel prossimo autunno.

Autunno 2020, sarà boom di superfici e rivestimenti antibatterici>

Vuoi per l’esigenza di sentirsi protetti anche a casa, vuoi per una ritrovata sensibilità verso soluzioni di arredo che uniscono il bello al funzionale, si prevede che l’autunno 2020 vedrà la definitiva consacrazione di pavimenti e rivestimenti antibatterici. Si tratta di superfici appositamente trattate con un composto di ioni d’argento, che elimina al contatto il 99,9% di germi, virus e batteri che proliferano e si annidano in casa, soprattutto in bagno e cucina. Il network di ristrutturazione e arredamento chiavi in mano Io Ristrutturo e Arredo, formato da 90 punti vendita in tutta Italia, sta per lanciare un’iniziativa che prevede la ristrutturazione completa di casa con l’utilizzo di materiali antibatterici allo stesso prezzo dei materiali «tradizionali». Un’occasione da prendere al volo per tutti coloro che si apprestano a ristrutturare casa creando un ambiente più sano e sicuro per tutta la famiglia.

Cementine e gres porcellanato effetto marmo

Come anticipato poco sopra, molte delle tendenze del momento hanno visto la ripresa di elementi che sembravano passati di moda, riproposti oggi come soluzioni esclusive dall’anima vintage-chic. Uno di questi è sicuramente la riscoperta delle cementine in gres porcellanato, da inserire in cucina e bagno, in abbinamento al pavimento effetto legno o a superfici effetto marmo. Che si tratti di cementine, piastrelle o lastre più grandi, il gres porcellanato offre numerose possibilità per vestire le superfici di casa: si tratta infatti di un materiale estremamente resistente ad urti, umidità e abrasioni - il che lo rende perfetto per essere inserito nelle stanze più umide e trafficate di casa, come appunto bagno e cucina - e al tempo stesso è decisamente più economico del vero marmo.

Il grès porcellanato è ottenuto sintetizzando argille, ceramiche, feldspati, caolini e sabbia; materie prime che vengono prima macinate e poi finemente atomizzate. Il risultato è una polvere a granulometria, omogenea e pronta per la pressatura. Da questa nuova tecnica è nato quello che, comunemente, chiamiamo effetto marmo. Ultimamente va molto di moda l’abbinamento tra lastre in gres effetto marmo e cementine esagonali, una mix che richiama lo stile natural nel marmo esaltando al tempo stesso le decorazioni delle piccole piastrelle.

La «nuova vita» della paglia di Vienna

Altro elemento che è tornando in voga, rivisitato in chiave moderna, è la cosiddetta «paglia di Vienna», celebre grazie alle famose «sedie da bistrot», prodotte intrecciando a mano la paglia. Un elemento povero e naturale per definizione, che oggi è riproposto come complemento raffinato ed elegante su sedute, tavolini, testiere, lampade e accessori.

Come inserire la paglia di Vienna in modo efficace? Generalmente sta benissimo abbinata ad un arredamento etnico, ma anche in contesti fusion. Il giallo paglierino è in grado di fornire all’ambiente un tocco impareggiabile di eleganza.

Piastrelle Romanza – Sartoria Terratinta (Sartoria Terratinta)

Letto a baldacchino (Pixabay)

Paglia di Vienna (Pixabay)