Unire funzionalità e design? Mobili salvaspazio di Smart Arredo

Primo negozio online di mobili trasformabili e salvaspazio ad offrire una garanzia completa sull’intero catalogo, Smart Arredo presenta una selezione di mobili e complementi d’arredo con soluzioni per ogni ambiente della casa. Un’offerta pensata per combinare funzionalità e comfort.

L’ottimizzazione degli spazi grazie a design ricercati distingue www.smartarredodesign.com. Della proposta fanno parte divani letto, letti a scomparsa, tavoli e consolle allungabili, mobili per esterno e per ufficio. Tra i complementi d’arredo troviamo diversi modelli di appendiabiti e orologio da parete, portariviste, porta CD, tappeti e specchiere.

Su smartarredodesign.com l’arredamento trasformabile con tripla garanzia

L’interfaccia intuitiva e l’organizzazione del catalogo in categorie e sottocategorie facilitano l’individuazione degli arredi desiderati. Una volta nel carrello, bastano pochi click per procedere al pagamento, via bonifico, carta di credito o PayPal.

La spedizione in Italia è gratuita e affidata a corrieri selezionati, che gestiscono con attenzione e cura ogni ordine. Ma anche nell’improbabile ipotesi di imprevisti il cliente è tutelato, perché le consegne sono sempre assicurate.

Questa copertura è uno dei tre punti cardine della protezione fornita da Smart Arredo. Si tratta infatti di una tripla garanzia su prodotto (per due anni), spedizione e soddisfazione. Formula che rende ogni acquisto sicuro al 100%.

Grazie alla qualità dei suoi mobili, infatti, Smart Arredo non teme l’usura del tempo. Se la merce si danneggia per l’uso comune, lo store provvede alla sostituzione del prodotto o del componente difettato.

Quanto alla garanzia sulla soddisfazione, se gli articoli acquistati non rispondono alle aspettative, il reso è completamente gratuito. Non solo viene rimborsato l’intero importo versato, ma il ritiro è a carico dell’azienda che invia un corriere specializzato, sollevando l’acquirente da ogni responsabilità legata alla spedizione.

Politiche di vendita uniche che si legano a un’offerta specializzata in arredamenti convertibili e trasformabili per piccoli appartamenti, caratterizzati da qualità, stile e praticità. La sintesi perfetta per gestire al meglio ogni spazio, massimizzando una funzionalità che diventa ricercatezza.

La tutela del cliente resta comunque una delle priorità e trova espressione anche nel servizio di assistenza. Il customer care multicanale è affidato a personale competente, in grado di fornire velocemente tutte le risposte di cui l’acquirente ha bisogno: informazioni sui prodotti, consigli sull’acquisto, preventivi.

Il valore della shopping experience è confermato dalle numerose recensioni positive verificate da Feedaty, società specializzata nella certificazione dei feedback e completamente indipendente dallo store. Il punteggio medio delle valutazioni è di 4,7 su 5 e l’e-commerce è stato premiato con il Certificato Silver.