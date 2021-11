Approffitta di voli economici in partenza da Torino quest'inverno

La crisi del Covid 19 sta passando piano piano e le persone tornano a muoversi e a viaggiare sempre di più. L'estate passata ce l'ho ha ben dimostrato, anche se non tutti hanno potuto viaggiare per via del lavoro. Ma guardando al futuro prossimo, non sono le occasioni di viaggiare che mancano. L'inverno sta arrivano portando con sé il delizioso periodo natalizio e di fine anno che per tanti, è un ottimo momento per delle piccole fughe di qualche giorno. E per potenziare la sua offerta, l'aeroporto di Torino, principale aeroporto del nord ovest dell'Italia, apre da inizio ottobre 19 nuove rotte di cui 17 rotte internazioni e 2 rotte nazionali grazie alla sua nuova base Ryanair

Inverno sotto il segno della tradizione natalizia

In effetti, dall'aeroporto di Torino potrai raggiungere con Ryanair in poche ore delle mete come Budapest, Londra, Craovia, Edimburgo o Parigi. Sono delle ottime destinazioni per chi vuole trascorrere le vacanze di fine anno in ambienti dove si respira pienamente l'aria festiva di questo periodo, e qui si fa riferimento ai famosi mercatini di natale di Budapest e alle grandi festività di capodanno a Londra o a Parigi per esempio. È già possibile prenotare il tuo volo sul sito di Ryanair che annuncia già dei prezzi competitivi come sempre. A titolo d'esempio, la tratta Torino – Budapest per fine Dicembre (dal 21 al 28) è proposta a meno di 86€ a persona. Prezzi ancora più interessanti sono applicati per la tratta Torino – Edimburgo (dal 11 al 18 Dicembre) con dei voli andata e ritorno a meno di 74€ a persona!

Un po' di sole e di caldo in inverno

Altre persone preferiscono visitare dei posti più caldi durante i mesi invernali, un po' per esotismo, e un po' per vedere altri aspetti di luoghi comunemente frequentati in estate. E a proposito, sempre da Torino, si potrà volare quest'inverno per il calduccio di Marakech in Marocco, di Lanzarote, Malaga e Siviglia in Spagna. Perfetto per chi vuole lasciarsi alle spalle per qualche giorno il freddo invernale della pianura padana. Per quanto riguarda i prezzi , puoi partire a Marrakech per75 € (andata e ritorno) e per meno di 30€ (sempre andata e ritorno) per Lanzarote in Spagna.

Ma come risparmiare di più per un viaggio invernale?

Come lo vedi, la scelta di destinazioni è più che varia e i prezzi proposti sono davvero interessanti. Ma ci sono altri modi per rendere la tua vacanza invernale ancora più economica. Tra queste c'è ovviamente la prenotazione del volo e della tua sistemazione in anticipo (albergo, ostello o B'n'B) per avere le migliori offerte. Questo discorso si applica anche al parcheggio in aeroporto, punto molto spesso ignorato o tralasciato dai turisti e viaggiatori anche se fondamentale se si vuole ridurre il costo complessivo di una vacanza. Troverai delle ottime offerte nei parcheggi ufficiali dell'aeroporto a patto di prenotare il tuo parcheggio online all'aeroporto di Torino prima della data della tua partenza. In questo modo potrai scegliere tra diversi tipi di parcheggi disponbili a seconda dei servizi proposti, dei prezzi e delle recensioni di clienti. Ma soprattutto, potrai iniziare il tuo viaggio senza alcun stress!